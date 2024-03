El sorprendente guiño al Córdoba CF de Jaylen Brown, estrella de la NBA

Que el Córdoba CF es un equipo que traspasa las fronteras de su provincia, e incluso de España, es algo más que asumido. Sin embargo, conseguir que el conjunto blanquiverde cale en toda una estrella de la NBA es algo tan sorprendente como curioso y hasta surrealista. Pero lo cierto es que, por increíble que parezca, sí, el Córdoba CF puede decir que tiene un aficionado en la NBA. Y no uno cualquiera: toda una estrella de la liga estadounidense de baloncesto como Jaylen Brown.

El alero de los Boston Celtics, uno de sus jugadores referencia y entre los más consolidados de toda la NBA, ha causado sensación al aparecer en unas imágenes divulgadas por su equipo en sus perfiles en redes sociales luciendo una prenda de abrigo del Córdoba CF. El estadounidense se bajó del vuelo chárter que traslado a su equipo hasta Washington, donde este domingo juegan ante los Wizards, luciendo el anorak del conjunto cordobesista de la marca Givova.

Una imagen que ha sorprendido a los aficionados blanquiverdes, pero que en el fondo tiene una explicación más que lógica. Y es Jaylen Brown visitó la ciudad de Córdoba en junio del año 2017, dentro de una gira promocional de varios jugadores de la NBA por Europa. El alero estadounidense de los Boston Celtics participó en varias actividades comerciales, compartió clínics con jóvenes jugadores de baloncesto y hasta inauguró una cancha en el parque de Los Teletubbies.

Aquella inauguración, por cierto, dejó una imagen surrealista cuando el alero de los Boston Celtics estrenó los aros con un mate que destrozó la canasta recién instalada, obligando a los organizadores a renovar una instalación que no pasó el test de toda una estrella del baloncesto.

Durante su estancia de unos días en Córdoba, Jaylen Brown tuvo oportunidad de pasar por El Arcángel y hasta se le pudo ver lanzando penaltis a Koki, la mascota del Córdoba CF, sobre el césped del estadio blanquiverde. El estadounidense se declaró interesado en el fútbol, un deporte alejado de la primera plana en su país, y se llevó de recuerdo varios artículos oficiales del Córdoba CF, además de una camiseta blanquiverde.

La sorpresa ha llegado ahora cuando, casi siete años después de aquel fugaz viaje a la ciudad, Brown ha vuelto a aparecer públicamente luciendo los colores del Córdoba CF, síntoma de que aquella visita dejó en él un bonito recuerdo y el cariño hacia un club y una ciudad que lo agasajó como el deportista de élite mundial que es.

En junio de 2017, Jaylen Brown acababa de completar su primera temporada en la NBA, ya luciendo los colores de Boston Celtics y dejando entrever un futuro prometedor. Actualmente, el alero de los Celtics cumple su octavo curso en la mejor liga de baloncesto del mundo consolidado como una de las estrellas más rutilantes de la NBA, promediando más de 23 puntos por partido en el líder de la Conferencia Este y uno de los claros candidatos a hacerse con el anillo de campeón.

Con ese simple gesto de mostrar su adhesión al Córdoba CF, el jugador de los Celtics ha causado un impacto mediático favorable para la entidad cordobesista complicado de medir, pero a todas luces superlativo. Tanto que el propio Córdoba CF no dudó en agradecerle públicamente el gesto con un mensaje en redes sociales, invitándolo a repetir aquella visita a la ciudad en 2017.

🤩 Good choice of coat 💚, @FCHWPO😜 We look forward to seeing you in Córdoba to repeat the visit you made to us in 2017 ☘️ https://t.co/Ywoefszksk