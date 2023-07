El Córdoba CF de Iván Ania echa a andar: así es el plan del equipo para los primeros días

Se acabaron las vacaciones para el Córdoba CF. Los futbolistas blanquiverdes apuran sus últimas horas antes de volver a calzarse las botas para arrancar la pretemporada de un curso que debe servir a la entidad para renovar ilusiones y volver a pelear por ese ansiado ascenso a Segunda División. Los reconocimientos médicos, que la plantilla completará durante el fin de semana, dejarán paso al arranque de los entrenamientos previsto para el lunes.

Desde que el pasado 27 de mayo el equipo cerrase la pasada temporada con una pírrica victoria ante el Badajoz, mucho ha cambiado en el Córdoba CF. Partiendo por el relevo al frente de la entidad, pasando por la llegada de un nuevo técnico y un profundo lavado de cara a un plantilla a la que todavía deberán llegar muchos jugadores, el conjunto cordobesista se ha reseteado en busca de ese objetivo que el curso pasado se escapó pero que sigue presente.

Y para empezar a construir el ansiado ascenso, el trabajo arranca ahora. Después de más de 40 días de vacaciones, los futbolistas blanquiverdes han ido llegando durante el fin de semana a Córdoba para empezar a pasar los habituales reconocimientos médicos, que arrancaron este sábado y que se prolongarán hasta la tarde del domingo.

Entre esos 14 hombres que ahora mismo figuran en el plantel se encuentran Simo y Casas, que en la mañana de este domingo tendrán que someterse a las pertinentes revisiones en la Clínica Ergodinámica y que serán los escogidos por el club para ofrecer las primeras sensaciones públicas de lo que debe ser una temporada de renovar ilusiones para el cordobesismo.

Una vez que los hombres de la primera plantilla y los jóvenes del filial que trabajarán con el primer equipo pasen las pruebas médicas, llegará el turno de que ruede el balón. El primer entrenamiento de la era Iván Ania en el Córdoba CF llegará el lunes, con una sesión prevista para las 08:30 en la Ciudad Deportiva. Como es habitual en los arranques de temporada, el cuerpo técnico prefiere que los futbolistas se ejerciten lo antes posible para evitar los estragos del intenso calor típico en el mes de julio.

Iván Ania, a escena

Esa sesión será la primera ocasión para comprobar el trabajo de campo de Iván Ania, un técnico que arrancará su andadura en el club con una plantilla de circunstancias, pues la dirección deportiva sigue trabajando en la llegada de un mínimo de ocho futbolistas más, para redondear la confección final del equipo en las 20 ó 21 fichas, confirmando esa idea expresada hace semanas por el consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, de acortar el número de efectivos para poder concentrar un mayor gasto de masa salarial en los fichajes.

Pero no todo serán entradas al vestuario local de El Arcángel, pues entre los hombres con contrato en vigor se espera alguna salida en estas semanas de largo mercado veraniego. La situación más clara es la de Canario, futbolista que no entra en los planes del club pese a tener un año más de vínculo. Pero puede no ser el único, porque a pesar de que Ania reafirmó la importancia de Carracedo y Kike Márquez para sus esquemas, el mercado puede todavía deparar algún cambio de escenario antes de que el balón eche a rodar de manera oficial el último fin de semana de agosto.