El Córdoba CF prescinde de Diego Delgado como entrenador de su filial

Poco a poco, el Córdoba CF va avanzando en su futuro proyecto deportivo y lo hace a todos los niveles, no solo en lo que al primer equipo se refiere. En el filial cordobesista, así como en los principales equipos de la cantera, las novedades serán importantes, empezando por el banquillo, en el que no continuará Diego Delgado. Según ha podido saber el Día, el club blanquiverde ya ha comunicado al entrenador de Villa del Río que no renovará su contrato, que expira el próximo 30 de junio, por lo que habrá cambio en la dirección del filial cordobesista.

El club ha tomado la decisión de no renovar a Diego Delgado después de una temporada muy complicada para el Córdoba B. El filial blanquiverde, cogido con pinzas desde el inicio de la temporada debido a la escasa inversión que la entidad hizo en él, ha habitado en el fondo de la clasificación del Grupo X desde el inicio del curso en Tercera División.

La llegada de Infinity, y los refuerzos que llegaron también para el filial en el mercado invernal, hicieron que Delgado y sus jugadores pudieran levantar un poco el vuelo, pero aún así el objetivo de la permanencia estaba muy complicado cuando la competición quedó parada. El Córdoba B era colista con 23 puntos, fruto de seis victorias, cinco empates y 18 derrotas, y tenía siete puntos de desventaja respecto a la zona de salvación.

A pesar de que los resultados no han acompañado, al villarrense hay que reconocerle el mérito de haber trabajado con un equipo muy mermado desde el arranque de temporada, que además siempre fue caladero del primer equipo. Así, jugadores llamados a ser vitales en Tercera División como Iván Navarro, Vera o Fran Gómez acabaron teniendo mayor protagonismo en el primer equipo que en el filial, lo que condicionó mucho a Delgado, que ya de por sí manejaba un grupo bastante joven e inexperto.

Esa discreta temporada y el deseo de Infinity de relanzar al segundo equipo en el primer proyecto que afrontará la nueva propiedad al completo han dado al traste con la continuidad del preparador villarrense, que llegó el pasado verano al club avalado por dos muy buenas temporadas en el Loja (Grupo IX de Tercera División).

Tras un año complicado, Diego Delgado abandona la casa blanquiverde con el consuelo de la permamencia sellada por la finalización anticipada de las competiciones. Un objetivo que se había complicado sobremanera y que, al menos, permitirá al Córdoba CF trabajar con la idea de que el filial siga siendo importante para abastecer al primer equipo en cualquier momento de necesidad.