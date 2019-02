Curro Torres y "la guerra" que "hay que ganar" en Tenerife

Curro Torres lo tiene claro. En Tenerife, su equipo se juega tres puntos vitales y él posiblemente la continuidad en el banquillo blanquiverde, por lo que en su comparecencia previa al choque en el Heliodoro Rodríguez López ha calificado el duelo como "una guerra que hay que intentar ganar".

El técnico cordobesista ha asegurado que los días de concentración en Montecastillo han sido "productivos", pues se buscaba "la cohesión del grupo, que los chicos que han venido interactuaran con los demás y se conociesen, además de trabajar para el partido de Tenerife, que siempre viene bien". Al grupo se sumaron esta semana los dos últimos en llegar, Álex Menéndez y Álex Carbonell, a los que Torres ve "muy bien". "Con el resto que ha venido y los que estaban han trabajado de una forma buena, muy comprometidos. Creo que nos van a dar aire nuevo al equipo para seguir mejorando", ha apuntado.

Analizando el partido ante el Albacete, en el que se vio al equipo con un cambio de sistema que tiene pinta de tener continuidad en Tenerife, Curro Torres ha valorado lo bueno que hizo su equipo pese a la derrota. "Yo creo que hicimos un partido muy serio. Todavía nos cuesta tener algo más el balón, pero el equipo estaba bien colocado, se sentía cómodo, pero el primero gol nos hizo mucho daño. Perdimos la concentración cinco minutos y eso originó el resultado, pero hasta ese momento creo que fue un partido bastante igualado ante un equipo con dinámica muy positiva", ha apuntado al respecto.

Los goles ante el cuadro manchego llegaron en apenas cinco minutos y el preparador del Córdoba cree que influyeron varios factores. "Son goles diferentes, el primero es un error táctico, mal defendido por nuestra parte. El segundo es de fortuna, porque está en fuera de juego. Y el tercero es una acción individual, mal defendida, que viene condicionada por los goles anteriores", ha recordado, para insistir en que "a partir de ahí ya estás a remolque, intentando llegar y provocar acciones que te puedan meter en el partido, pero ya era bastante complicado".

Un rival reforzado

Pensando ya en el choque ante el Tenerife, Torres ha asegurado que "es un buen escenario para ir a competir, y buscar la victoria que tanto ansiamos. Creo que vamos a pelearla con todas las de la ley". Eso sí, es consciente de que "el Tenerife se ha reforzado muy bien. Ya tenía buena plantilla y esos refuerzos le han hecho crecer, a nivel de juego y de resultados. Pero vamos a ir como siempre, a tratar de conseguir tres puntos que nos hagan pasar una semana tranquila, para poder trabajar con otra mira".

Al ser cuestionado por si considera el partido ante el Tenerife como una final, sobre todo por la posibilidad de ser destituido si su equipo no gana, Curro Torres ha señalado que "cada partido es una nueva oportunidad", aunque no ha escondido que "el tiempo apremia y cada momento que tenemos que competir es una guerra que hay que intentar ganar", si bien tiene claro que "quedan muchas finales por jugar aún", por lo que no sabe si "llamarla final, es una guerra que tenemos que ir a muerte para conseguir el objetivo".