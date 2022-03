El Córdoba CF quiere mantener su idilio con El Arcángel ante el San Roque de Lepe

Se avecina el tramo final de temporada para un Córdoba CF que quiere ponerle el broche de oro cuando antes con un memorable ascenso a Primera RFEF. Para ello, los de Germán Crespo tienen un reto que no se cansan de repetir cada semana: ganar todos los partidos que se les ponga por delante. Este sábado, los blanquiverdes hacen frente a la vigesimosexta jornada del Grupo IV de la Segunda RFEF ante un San Roque de Lepe que visitará El Arcángel (19:00), estadio donde nadie ha sido capaz de chafarle la victoria a los cordobeses esta campaña en liga.

Ese es el valor seguro al que los de Germán Crespo se aferran para llevarse los tres puntos en un duelo en el que son favoritos, una condición que se aprecia a simple vista con ver que el Córdoba CF lidera la clasificación con 58 puntos y un partido menos que el resto, mientras que el San Roque de Lepe, por su parte, ocupa la octava plaza con 35. Una clara diferencia de 23 puntos que los blanquiverdes quieren hacer efectiva en un Arcángel donde suman 12 victorias en 12 partidos de liga.

Eso sí, el último encuentro que jugaron en casa ya les costó ganarlo ante el Mensajero (3-1), situación semejante a la del partido que disputaron la semana pasada en Antequera donde salieron victoriosos gracias a un gol de Omar Perdomo en el minuto 92 (0-1). A los blanquiverdes se les están complicando las victorias, por lo que la presencia de un cuadro onubense que llega de ganar ante el Montijo en tierras extremeñas (0-1) y en dinámica ascendente podría ponerle las cosas difíciles a los locales.

De hecho, en sus cuatro últimos partidos, los de Antonio Fernández han logrado dos victorias y un empate, dejando la portería a cero en dos ocasiones. Y es que, los leperos destacan por ser muy rocosos en la parcela defensiva, pues solo han encajado 21 goles en 35 jornadas y han dejado su puerta sin encajar hasta en 11 ocasiones. Una tarea que los de Germán Crespo deben sobrepasar, pues, ante una zaga que deja pocos espacios, a los blanquiverdes no es la primera vez que se les hace largo un partido y no logran sacar adelante el marcador ante equipos con las líneas muy juntas.

Para ello, el Córdoba CF cuenta con el ataque más demoledor de la categoría, pues lleva 61 goles realizados en los 24 partidos que el equipo ha jugado en liga. De hecho, la dinámica también acompaña a un conjunto cordobesista que, de los ocho partidos que ha disputado este 2022, ha ganado todos excepto el que finalmente acabó en derrota para los blanquiverdes por alineación indebida ante el San Fernando.

Aunque la defensa es el arma más poderosa del San Roque, eso se contrarresta con su ataque, ya que solo ha logrado 24 goles en lo que va de liga, un promedio que no llega ni al tanto por partido (0,96). Eso sí, en sus filas cuenta con Chuma, su principal amenaza en ataque. El delantero excordobesista lleva nueve tantos en Segunda RFEF y está igualado en la pelea por el pichichi con De las Cuevas, Antonio Casas y Abraham Pozo (Don Benito).

Para este encuentro, Germán Crespo tendrá que hacer encaje de bolillos para componer un once en el que no comprometa la salud física de jugadores que llegan tocados como es el caso de Ekaitz Jiménez, Bernardo y Carlos Marín. La alternativa al vasco es Gudelj, que por su polivalencia puede ocupar el lateral zurdo, por lo que el centro de la zaga lo formarán José Cruz y Visus como ya hicieron la pasada jornada en Antequera y así el central cordobés no se ve obligado a forzar.

Carlos Marín apunta a titular pese a sus molestias, por lo que delante tendrá la ya mencionada línea defensiva con José Ruiz por la derecha. En el centro del campo no estará Javi Flores por lesión, lo que hará a Germán Crespo apostar por Toni Arranz junto a Álex Bernal, su pareja de confianza en el arranque de temporada. Por delante estarán Adrián Fuentes en derecha, De las Cuevas en la mediapunta y Simo en la izquierda, con Willy Ledesma como referencia ofensiva.