Córdoba CF - Algeciras CF: en directo minuto a minuto

16:35 El colegiado del encuentro es el valenciano Francisco José Ortega Herrera. Dos partidos ha pitado a los blanquiverdes, con un balance de una victoria y un empate.

16:30 Se quedan fuera de la convocatoria los lesionados Ekaitz Jiménez, Ramón Bueno y Pablo Picón. Entra Manolillo en la lista respecto al partido anterior en el Alfredo Di Stéfano.

16:25 El banquillo del Córdoba CF está compuesto por Felipe Ramos, Jorge Moreno, Willy Ledesma, Adrián Fuentes, Sergio Benito, Cedric Teguia, José Alonso, Álex Bernal, Carlos Puga, Kike Márquez, Christian Delgado y Manolillo.

16:20 El Algeciras también da a conocer el once con el que intentará vencer al Córdoba CF. Iván Ania sale con Pol Tristán; Albarrán, Figueras, Van Rijn, Ale Benítez; Iván Turrillo, Pepe Mena, David Martín, Elejalde, Álvaro Romero; y Mizzian.

El banquillo está compuesto por Flere, Amoah, César García, Unai Veiga, Siddiki, Serrano, Curro, Pimienta e Iker.

16:15 Dos novedades en el once inicial de Germán Crespo. Entran José Cruz y Miguel de las Cuevas por Jorge Moreno y Kike Márquez.

16:10 Ya conocemos la alineación del Córdoba CF. Germán Crespo sale con Carlos Marín bajo palos y defensa de cuatro formada por José Ruiz en el lateral derecho y Calderón en el izquierdo, con José Cruz y Gudelj como pareja de centrales. El medio lo completan Diarra y Javi Flores con Miguel de las Cuevas por delante, Carracedo en banda derecha y Simo por la izquierda. Arriba la referencia es Antonio Casas.

⏩ Estos son los 1️⃣1️⃣ elegidos por Germán Crespo para el partido del #CórdobaCF ante el @AlgecirasCF pic.twitter.com/JKgIrfXLEY — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 15, 2022

15:00 ¡Buenas tardes! Arrancamos ya nuestra retransmisión en directo del Córdoba CF - Algeciras CF, en la que te llevaremos minuto a minuto todo lo que suceda antes, durante y después del encuentro correspondiente a la octava jornada de Liga del Grupo I de Primera Federación. Los blanquiverdes buscan reencontrarse con el triunfo tras dos jornadas seguidas sin ganar.

Tras empatar en la anterior cita con el Real Madrid Castilla (1-1), el Córdoba CF, con 16 puntos en su casillero, está a tres puntos de un liderato que está en manos del Racing de Ferrol y del Linares Deportivo. Con el reto de volver a ganar en El Arcángel, donde perdieron el último choque ante el Sanse (0-1), los blanquiverdes quieren una nueva alegría para seguir con una gran serie de resultados en este arranque de competición.

Enfrente estará un Algeciras que ha ganado los dos últimos envites lejos de El Mirador tras vencer ante el Badajoz y el Ceuta. Tras empatar en última cita en casa con el Unionistas de Salamanca, los albirrojos, que estarán arropados por seguidores algeciristas en las gradas de El Arcángel, buscan dar la campanada en el templo cordobesista -suman 16 de 21 puntos posibles-.

Mientras ambos técnicos confirman las alineaciones, vamos a repasar la previa del encuentro y los posibles once iniciales. Germán Crespo cuenta con la baja por lesión de Ekaitz Jiménez, que no estará disponible hasta el inicio de la segunda vuelta. Además, Pablo Picón y Ramón Bueno están también entre algodones. No obstante, el técnico nazarí tiene mimbres de sobra para completar la convocatoria.