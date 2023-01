El Córdoba CF se queda sin Adri Castellano y explora alternativas a su fichaje

Cambio de planes importante en el cierre de mercado de fichajes del Córdoba CF. Adrián Castellano, que era la opción prioritaria de la entidad blanquiverde para reforzar la defensa, no saldrá finalmente de la Ponferradina, pues los de El Bierzo se niegan a perder al jugador cordobés ante la imposibilidad de encontrarle un repuesto de garantías en las horas que quedan.

Según ha podido saber el Día, el Córdoba ya da por perdido a Adrián Castellano y trabaja en alternativas para sumar un nuevo central a su plantilla, aunque lo cierto es que el mercado no ofrece ya demasiadas opciones interesantes. El Córdoba sigue trabajando bajo la premisa de que no firmará a toda costa por rellenar huecos, así que podría cerrar este martes sin sumar un defensa más a su plantel si no surge una opción que mejore lo que ya tiene.

Esa negativa de la Ponferradina a dejar salir a Adrián Castellano ha frenado otra operación que se había cocinado en las últimas horas, que era la posible salida de José Alonso al Real Unión de Irún. El club vasco había hecho una oferta al central onubense, pero el Córdoba ha denegado cualquier posibilidad de que Alonso abandone la plantilla ante la tesitura de verse seriamente mermado en esa zona del campo.

En estas horas finales del mercado de fichajes de invierno, los técnicos siguen trabajando en El Arcángel para intentar firmar a un defensa que vuelva a dejar la zona central con cuatro efectivos, como estaba antes de la marcha de José Cruz. Pero sobre todo, la intención es que haya una mejoría notable.

Sin embargo, fuentes del club reconocen que las opciones que ofrece el mercado son escasas y no colman en exceso las expectativas, por lo que el Córdoba maneja también el escenario de no incorporar un defensa más y completar la temporada con los efectivos que ahora mismo tiene en su plantilla.

Con todo, habrá que esperar hasta última hora del día en lo que se presume un martes frenético en las oficinas de El Arcángel. De momento, el Córdoba confirmó esta misma mañana la llegada de Marco Camus como cedido desde el Racing de Santander y sigue trabajando también en la incorporación de un delantero, con Stefan Scepovic como la opción principal.

En el capítulo de salidas, el club pretende que Ramón Bueno acabe la temporada cedido en el Fuenlabrada, operación que está bastante avanzada, mientras que los agentes de Cedric Teguia también trabajan en encontrarle un nuevo destino para lo que queda de curso. En su caso, el Intercity del Grupo II y la Cultural Leonesa en el Grupo I parecen pugnar por hacerse con sus servicios.