"Competir es clave, porque si no corremos..."

El Córdoba y José Ramón Sandoval saben que el primer triunfo de la campaña no puede hacerse esperar más. De ahí que tras la debacle de Granada, la semana haya girado más hacia la comunicación y poner puntos en común. "Me ha gustado la madurez del vestuario por hablar las cosas y entonar el mea culpa, pues lo primero para vencer un problema es aceptarlo, y creo que lo hemos hecho. Ahora venimos a casa, con nuestra gente, que competimos de otra manera, y a ver si podemos de una vez arrancar lo que queremos de este equipo", señaló el madrileño, que parece que tiene claro el hándicap que ha perseguido a los suyos.

"Llevamos marcando un estilo, pero para defender tenemos que correr todos. Si no es así, cualquier premisa que marques no se va a llevar a cabo, porque llegaremos tarde y mal", comentó el preparador de Humanes, que insistió una vez más en que no se va a "cansar de buscar soluciones" para hacer reaccionar a un CCF colista, si bien al jefe del vestuario le preocupa más otro aspecto: "La diferencia de puntos no es mucha, pero sí en sensaciones y ahora estamos muy lejos de lo que queremos".

En la transición hacia ese camino exitoso que el Almería ha hallado con cuatro victorias oficiales seguidas, Sandoval considera vital "convencer, no implantar cosas" a su equipo, con la idea de que luego sea capaz de "hacer en el campo lo que hacemos en los entrenamientos". Y ahí hay un aspecto clave que durante la semana se ha repetido en las comparecencias en El Arcángel: "Competir, porque si no corremos es muy difícil jugar en el fútbol profesional".

El primer paso toca darlo ya esta tarde ante el Almería, en la que será la quinta cita liguera de local de un equipo que suma tres empates y una derrota en El Arcángel. "No podemos venir a regalar más, nos lo tienen que ganar", incidió el técnico, al que le da igual cómo actúe su equipo porque en esta situación de crisis da igual "jugar bonito o feo, ganar, tres puntos" es la clave de todo.

Tocará hacerlo ante un rival que "en campo contrario tiene una intensidad brutal, van todos a una, sin pensar lo que se dejan por detrás, porque creen y eso hace que el rival se equivoque, por insistir en su juego. Luego en campo propio es más posicional, menos agresivo, pero con balón es vertical, tiene talento, no escatiman esfuerzos...". Por tanto, al madrileño el toca "potenciar las virtudes de mis jugadores y quitar las limitaciones que tenemos" para intentar que el equipo muestre de una vez su versión más positiva.

Para ello, y pese a lo que pudiera desprenderse de sus palabras al final del partido en Los Cármenes -"si eso se ve como un ataque a mis jugadores, nos equivocamos"-, el entrenador de Humanes pidió a la afición que esta tarde dé "mucho cariño a los jugadores, perdonando los errores para que el jugador crezca mentalmente y en actitud. Son ellos los que defienden el escudo y, si dudamos de ellos, nos vamos a equivocar". "Confío mucho en estos jugadores que llevan su peaje (en referencia a los problemas vividos durante el verano), pero vamos a sacar el máximo rendimiento", continuó un Sandoval convencido de que "ahora hay que todos en el mismo barco" y de que "la solución es creer en nosotros mismos". De momento, el guion es más que claro, pero ahora toca que todo eso se vea reflejado en un encuentro redondo en el verde. Y ya.