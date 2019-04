Atendiendo a las palabras de algunos jugadores del Córdoba CF, es más fácil explicar la actitud que se ha visto durante muchos partidos de la presente temporada, y también en el Martínez Valero de Elche. Tras una actuación lamentable de su equipo, Chus Herrero ha defendido al final del encuentro que "el equipo ha competido y ha estado metido en el partido durante los 90 minutos", explicando que estuvieron "a solo un gol de diferencia del Elche".

"Está claro que es una decepción hoy, que veníamos con la ilusión de ganar los tres puntos, pero el equipo ha competido y ha dado la cara, lo que pasa es que no hemos conseguido marcar. Es una decepción, pero hay que seguir adelante", añadió el maño, que cree en la salvación porque "las matemáticas no dicen lo contrario y el domingo tenemos una final que si la ganamos podemos ver las cosas de otra manera".

Pese a que su equipo no tiró a puerta en la primera parte, Chus Herrero defendió que "se ha visto que el Elche ha apretado, que nosotros hemos defendido, ellos son un buen equipo, pero he visto al equipo competitivo. Nos hemos ido 1-0 y así estás metido en el partido durante los 90 minutos".

Con esos méritos hechos, el defensa cree que "hay que ser profesionales y seguir en la misma línea, trabajar, seguir el camino de la profesionalidad y del trabajo".

Contento por su regreso

Se le insistió al maño si creía en que su equipo se puede salvar aún, a lo que añadió que "vemos opciones, mientras las matemáticas no digan lo contrario. Si ganamos al Lugo podemos ver las cosas de otra forma".

En lo personal, Herrero se encontró "bien" en su vuelta tras la lesión y reconoció estar "contento por una parte, por participar y ayudar al equipo, pero la verdad es que triste y decepcionado por la derrota. Ojalá hasta el final no tenga otra lesión, porque no soy de lesionarme y he tenido mala suerte desde que estoy aquí".