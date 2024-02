Cedric Teguia, de 'marginado' en el Córdoba CF a máximo goleador del Ceuta

El Córdoba CF atisba ya en el horizonte el partido del próximo domingo ante el Ceuta, el siguiente reto para los blanquiverdes en el momento más dulce de la temporada. En el Alfonso Murube, territorio históricamente muy complicado para el CCF, espera como líder ofensivo del conjunto caballa Cedric Teguia, un futbolista que pasó sin pena ni gloria por El Arcángel el pasado curso y que en el Ceuta se ha destapado como uno de los jóvenes con más proyección de la Primera Federación.

Tanto es así que el exblanquiverde se ha convertido esta temporada en el líder ofensivo del Ceuta, equipo con el que ha sido un fijo desde el inicio de la campaña. El extremo hispano-camerunés ha devuelto la confianza a su entrenador, José Juan Romero, haciendo seis goles -el último en la reciente visita de su equipo a Castalia- para confirmarse como el máximo goleador del cuadro caballa.

Sus números lo dicen todo: Cedric Teguia ha jugado 22 partidos en 23 jornadas y en 21 de ello ha salido como titular. Con más de 1.700 minutos en el terreno de juego, ha marcado seis goles y ha repartido dos asistencias. En la faceta realizadora es el hombre que más prestaciones está dando a su equipo, muy por encima del segundo, que es Ñito González con cuatro dianas.

Atendiendo al rendimiento que está ofreciendo Cedric en el Ceuta, ¿cómo se explica su decepcionante paso por el Córdoba? Como es habitual con este perfil de jugadores jóvenes que deben confirmar todo su talento, la confianza recibida es uno de los factores diferenciales. En El Arcángel, con Germán Crespo a los mandos del equipo, Teguia nunca llegó a ser una opción prioritaria para el técnico granadino.

El club cerró su contratación -cedido por el Atlético de Madrid- con bastante premura, allá por el mes de julio, por lo que en teoría su adaptación al equipo blanquiverde estaba asegurada antes de que arrancase la competición. Sin embargo, Germán Crespo nunca le dio continuidad a un futbolista que solo disputó 13 partidos de liga con el Córdoba CF y que únicamente en tres de ellos partió como titular. Con Simo como un fijo para el entrenador granadino en la banda izquierda, el hispano-camerunés asumió un rol residual que con el paso de los meses le dejó prácticamente marginado de los planes de su entrenador, hasta el punto de que en el mercado de invierno su cesión se cortó.

De El Arcángel se marchó sin haber demostrado su potencial un futbolista con condiciones innegables que le habían llevado a brillar en la cantera del Atlético de Madrid y a ser internacional con España en categorías inferiores. Ya en el segundo tramo de la pasada temporada, en el Intercity, Cedric Teguia logró reivindicarse y encontrar la continuidad que Germán Crespo no le dio en el conjunto blanquiverde.

Este verano, tras rescindir su contrato con el Atlético de Madrid, el Ceuta estuvo rápido para hacerse en propiedad con un jugador que sigue en edad sub 23 y que no ha tardado en demostrar que lleva mucho fútbol dentro. Ya en el partido de la primera vuelta ante el Córdoba CF, zanjado con un trepidante 3-3, Teguia enseñó sus virtudes en El Arcángel y ahora se vuelve a encontrar con su antiguo equipo convertido en la principal arma ofensiva del Ceuta.

Su buen momento de forma y las ganas de demostrar que el Córdoba CF no supo exprimir su talento serán armas a tener muy en cuenta por los de Iván Ania para que esa amenaza que siempre suponen los ex no se convierta en una pesadilla para los blanquiverdes en el Alfonso Murube.