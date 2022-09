Carlos Puga: "Me he encontrado a gusto, como hacía tiempo que no estaba"

El Córdoba CF sumó su cuarta victoria consecutiva en los cuatro partidos ligueros disputados hasta la fecha en Primera Federación tras vencer en El Arcángel al Rayo Majadahonda (2-0). Uno de los protagonistas del triunfo blanquiverde fue Carlos Puga, que partió como titular en el lateral diestro y completó un gran partido para ayudar a los suyos a obtener el valioso triunfo. Es por eso que en la zona mixta posterior al choque, el jugador granadino admitió encontrarse "muy bien".

Y es que, solo duró 75 minutos sobre el verde de El Arcángel hasta que su físico dijo basta. Un problema que Puga confesó que tiene en los gemelos, que se le sube y evitan que termine la mayoría de los partidos completos: "Estamos intentando mirarlo para corregirlo, pero estoy perfecto. Se me suelen subir los gemelos y estamos intentando encontrar la fórmula para llegar a los últimos minutos perfecto", comentó el futbolista blanquiverde.

"Me he encontrado muy cómodo porque me favorecen estos partidos con el rival metido en tres cuartos de campo. Me he encontrado a gusto como hacía tiempo que no estaba", destacó el defensa, que, pese a su problema físico, dejó claro que, "juegue lo que juegue", va "a dar el máximo" sin miedo a lesionarse. "Intentaré que se me suban en vez de en el minuto 70, en el 85, pero no me voy a dosificar para no llegar a un balón, prefiero jugar menos al máximo que más a la mitad", añadió.

De hecho, como indicó Puga, el equipo tiene "un nivel de exigencia" que él "no había visto nunca", condición que permite que, pese a que la gente "no esperaba" que el Córdoba CF tuviese un arranque tan perfecto con 12 puntos obtenidos de 12 posibles, la "autoexigencia es cada vez mayor" y al lateral no le extraña que el CCF "vaya así de bien".

Por último, el jugador blanquiverde habló sobre su situación contractual con el club, pues termina contrato a final de temporada y rechazó una oferta de ampliación durante la 21-22: "No hemos hablado nada que yo sepa, pero esperemos que poco a poco se solucione el tema y pueda seguir aquí más tiempo. Llevo tres años espectaculares, no tengo nada malo que decir del Córdoba CF ni de Córdoba", concluyó.