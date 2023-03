Carlos Marín se retira del entrenamiento del Córdoba CF por fiebre

El Córdoba CF está con los cinco sentidos puestos en su próximo compromiso liguero, que será este domingo ante el Ceuta (El Arcángel, 12:00). Los de Germán Crespo afrontan este choque con algunos contratiempos y el técnico granadino no tendrá disponible a toda su plantilla para intentar sacar los tres puntos que permitirían al equipo salir por fin de la mala dinámica que está cosechando en la segunda vuelta de la Primera Federación.

Uno de los contratiempos más inesperados ha sido el de Carlos Marín, que este viernes se retiró del entrenamiento y que en la sesión en la Ciudad Deportiva del pasado jueves tampoco se ejercitó en solitario en el gimnasio, pero al margen del grupo. El motivo, como confirmó Germán Crespo en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Ceuta, es que presentaba "síntomas de cansancio y fiebre".

Un mal estar que obligó al guardameta, indiscutible en el esquema blanquiverde, a abandonar el entrenamiento. El técnico granadino confirmó que lo hizo por precaución, para que el futbolista no se enfriase y con el objetivo de que esté disponible en la sesión del sábado previa al partido del domingo. Un mensaje con el que Crespo transmitió tranquilidad y que parece indicar que el almeriense estará al cien por cien para defender la portería ante el Ceuta.

Carlos Marín, por tanto, no se suma a una enfermería blanquiverde en la que sí están Juan Villar y Ekaitz Jiménez. El delantero se empezó a ejercitar en solitario a principios de esta semana tras superar una rotura muscular de grado I en el isquiotibial de su pierna izquierda. Sin embargo, todo apunta a que el cuerpo técnico no piensa forzar al futbolista para enfrentarse al Ceuta, mientras que el lateral zurdo tiene una lesión en el isquiotibial que tampoco le permitirá estar disponible para German Crespo.

Quien no estará seguro esta próxima jornada será Jorge Moreno. El central vio la roja directa la semana pasada ante el Talavera y tendrá que cumplir su partido de sanción correspondiente. La vacante de defensa titular en la zaga junto a Gudelj, por tanto, estará entre Alberto Jiménez, que todavía no ha debutado desde que llegó en el pasado mercado invernal, y José Alonso, que ya partió de inicio en el choque ante la Cultural Leonesa que terminó con triunfo blanquiverde.

Sin cambios en el sistema

"Son dos jugadores que pueden estar y tener minutos. En el caso de Alberto, pasar de cero a cien sería complicado, aunque está haciendo un trabajo espectacular físicamente, ya que venía de estar parado, pero le puede faltar ese ritmo que sí puede tener José Alonso. Eso sí, aunque no esté bien físicamente, es muy listo y lee muy bien los partidos. Podría ser una opción perfecta para el partido", comentó sobre el central recién llegado, que podría tener ventaja sobre el onubense.

Pese a que habrá cambios obligados en el once, el técnico del Córdoba CF fue muy claro con que no renunciará a su filosofía de juego y que el sistema, por tanto, seguirá siendo el habitual: "Lo hemos trabajado todo, pero el equipo está confeccionado para un sistema. No están saliendo las cosas bien con un sistema trabajado al detalle, si ahora metemos otros sistemas, vamos a tener dudas. Si pongo defensa de cinco y no se nota un cambio grande, el jugador va a tener dudas", aseguró.

Y es que, Germán Crespo se va a mantener fiel a su estilo y, aunque el Córdoba CF necesita cambiar su rumbo en liga y acabar con su crisis de resultados, para el granadino, "ahora no se puede meter un sistema nuevo de juego". Eso sí, el técnico blanquiverde aseguró que, cuando los suyos tengan más confianza, "se podrá cambiar de sistema".