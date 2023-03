Carlos Marín: "Es importante sumar dos partidos seguidos con la portería a cero"

Carlos Marín repasó el momento que atraviesa el Córdoba CF después del primer entrenamiento preparatorio para el partido del domingo ante el Ceuta. El portero almeriense prefiere quedarse con la visión optimista de la situación que atraviesa su equipo y resaltar por encima de su incapacidad para ganar dos partidos seguidos otros aspectos como los dos encuentros consecutivos que han enlazado sin encajar gol. Marín cree que partido ante el Ceuta es una ocasión perfecta para volver a ganar en casa y sumar siete puntos de nueve posibles, algo que a su juicio "puede cambiar mucho la cosa".

"Viene un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Es muy importante el partido de este fin de semana. Volvimos a conseguir la victoria en casa hace dos semanas, volvimos a puntuar fuera y creemos en la importancia de hacer bueno el punto de Talavera si conseguimos ganar en casa. Serían dos partidos seguidos en casa sumando de tres y creo que puede cambiar mucho la cosa", señaló el guardameta del Córdoba en la sala de prensa de El Arcángel.

Marín confía en que El Arcángel vuelva a ser un factor diferencial que les impulse, "como la primera vuelta lo fue, que era muy difícil superarnos aquí", recordó. "El otro día ya demostramos que podemos ser un equipo muy sólido y que tenemos muchas armas. Confío en el equipo y espero que este fin de semana la gente esté apoyándonos", agregó al respecto.

A pesar de su visión optimista del momento que atraviesa el equipo, el meta titular del CCF no escondió la decepción por no sumar la victoria ante el Talavera. "En la primera parte ellos tuvieron muchas ocasiones, no fuimos todo lo contundentes que nos hubiera gustado en la parte defensiva y nos generaron un par de ocasiones, pero es de esos partidos -como nos pasaba en la primera vuelta- de equipo grande que está sufriendo pero que al final tienes una, la metes y te vas con los tres puntos", valoró.

"Tenía eso en mente, pero al final no se dio. Las ocasiones que tenemos no quieren entrar, pero creo que es importante sumar dos partidos seguidos con la portería a cero. Con eso nos quedamos, tratando de hacerlo bueno esta semana porque serían siete puntos en tres partidos", resaltó el almeriense.