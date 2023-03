Germán Crespo: "Veo a la gente muy pesimista con la sensación de que el Córdoba CF está en mitad de tabla"

El Córdoba CF necesita reencontrarse con la victoria este domingo en su próxima cita liguera ante el Ceuta (El Arcángel, 12:00). Los blanquiverdes siguen sin despegarse del todo de la mala dinámica que les acompaña en este segunda vuelta de la Primera Federación. Sin embargo, como recordó el propio Germán Crespo en la rueda de prensa previa al choque, lo que su equipo ha logrado durante "esa temporada y media" era "muy complicado", pues se acostumbraron "a ganar y a ganar".

"Hay que reconocer que el equipo no está como en esos meses por el cambio tan grande en cuanto al juego y a los resultados. Veo a la gente muy pesimista, me da la sensación de que el equipo está en mitad de tabla para abajo", criticó el entrenador blanquiverde, quien puso como ejemplo la situación del Real Madrid Castilla, que está en boca de todos que está realizando un "temporadón" y que es "el rival a batir", y, pese a ello, "está a solo tres puntos" del Córdoba.

Germán Crespo intentó restarle dramatismo a la situación blanquiverde destacando que "el equipo sigue en en puestos de play off de ascenso" y admitió que están "intentando salir de ese bache", pero recordando que "no puede haber un cambio de cero a cien en tan poco tiempo": "Nos está costando volver a ese equipo reconocible que veíamos domingo tras domingo. Ahora lo importante es sacar los tres puntos, pero todos los equipos se juegan la vida y lo hemos visto ante los últimos rivales como el Fuenlabrada o el Talavera", añadió.

Según el granadino, lo que le falta al Córdoba para volver a ser ese equipo que se mantuvo como líder de Primera RFEF es conseguir resultados, porque es lo que te da "tranquilidad para jugar bien" y esa "confianza" al conjunto. Por eso se mostró Crespo muy confiando en que sus jugadores "pueden volver al juego demostrado durante muchas jornadas", pero que para ello deben "sumar de tres en tres", pues esa falta de "confianza" en ellos se debe a que no llegan los resultados. "Estaría preocupado si viese a mis jugadores temerosos al salir al terreno de juego, pero no es así", precisó el técnico.

Para Crespo, la clave de llevarse la victoria está en "ponerse por delante en el marcador". Eso precisamente intentarán ante el Ceuta, que, pese a estar en descenso, es el mejor equipo de la categoría en este 2023 y arrastra cinco victorias consecutivas: "Es un equipo que en la primera vuelta hizo partidos buenos, pero le faltaba esa confianza que ahora tiene. Ahora le acompañan los resultados, tienen calidad en su plantilla y le ha llegado en invierno el hombre gol que necesitaba, Rodri", comentó sobre el rival ceutí el granadino, que añadió que es "un equipo atrevido que va a venir a jugarle al CCF de tú a tú y a querer el balón".

Además, el entrenador blanquiverde también habló del rendimiento de los fichajes invernales, sobre los que comentó que, de ellos, solo vino con muchos minutos y ritmo de juego, que fue Canario: "Todo hubiese más fácil si los resultados acompañan, pero si no, juegas con la confianza que tienes en los jugadores anteriores. Los nuevos necesitan adaptación, el mercado invernal es complicado porque no te vienen titulares indiscutibles. Queremos ir dándoles esa confianza poco a poco, no podemos meterles la presión desde primera hora, nos van a aportar mucho cuando tengan el ritmo competitivo que les falta", admitió.

Por último, el técnico del Córdoba CF hizo un llamamiento a la afición para que acuda al encuentro ante el Ceuta y no solo ayude a los blanquiverdes a lograr la victoria, sino que apoye el que será un partido benéfico para ayudar al hospital San Juan de Dios.