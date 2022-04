Bernardo Cruz: "Hay que poner en valor lo que ha hecho el Córdoba CF esta temporada"

Con el foco de atención puesto ya en el Villanovense, el vestuario del Córdoba CF es consciente de que el ascenso está a tiro, pero se centran en "el reto" de ganar al cuadro extremeño, el único que fue capaz de derrotar en el verde esta temporada a los de Germán Crespo. Así lo reflejó un Bernardo Cruz que está asumiendo su "rol" de este campaña y se siente "partícipe" de lo que está consiguiendo el conjunto cordobesista durante este ejercicio.

Con la baja de José Cruz, Bernardo Cruz, a la espera de la decisión final de Germán Crespo, cuenta con muchas opciones de volver a la titularidad. Sobre la cita de este sábado, el zaguero cordobés comentó que es "un partido que para nosotros, como todos los de casa, es ilusionante e importante" y que tiene una "carga emocional porque, si hacemos nuestro trabajo y el rival más cercano que tenemos el domingo pierde, conseguiremos ese ansiado ascenso que tanto estamos esperando todos".

"Como cualquier partido en casa, saldremos con la intención de ir a por ellos", apuntó el central cordobesista. Sobre sus opciones de titularidad, Bernardo indicó que "si me toca dentro, fantástico, genial, porque me siento un privilegiado de salir al campo con esta camiseta y equipo". De hecho, añadió que "salir cuando el equipo va rodado es un gustazo". "Los compañeros, que no tenemos tantos minutos, tenemos las ideas claras y los automatismos están muy claros", reconoció.

Sobre la consecución del salto de categoría, Bernardo Cruz no se dio rodeos: "Como cualquier cordobesita, me gustaría que el ascenso sea en casa". "Tampoco nos tenemos que obsesionar con eso y no hay que forzar que el ascenso sea aquí", apuntó el central cordobés. Además, aclaró que "hay que poner en valor lo que ha hecho el equipo en esta temporada".

"El objetivo esta cerca, pero hay que recordar el esfuerzo que ha hecho este equipo porque se daba por hecho que había que ganar a campos que eran cajas de cerilla". De hecho, comentó que "choca un poco porque hay mucho trabajo y ganar en cualquier categoría es dificilísimo". Además, insistió en que hay que valorar "la buena dinámica que ha tenido el equipo en resultados y juegos".

Sobre su papel en el equipo durante este curso, Bernardo reconoció que "cada temporada es totalmente diferente. Ya son muchos años como profesional y lo que me han enseñado en diferentes equipos y clubes es que tienes que aceptar el rol que te toque y que el equipo está por encima de cualquier individualidad". "Yo lo he captado y estoy disfrutando la temporada de otra manera. Acepto el rol con el máximo de los respetos a mis compañeros y a las decisiones del entrenador, que sacan el mejor once posible para ganar", comentó el zaguero blanquiverde.

"Me considero muy partícipe de lo que estamos consiguiendo, aportando desde fuera y ayudando a los más jóvenes. También viendo el partido desde otro punto de vista", por lo que se siente "muy partícipe de lo que estamos consiguiendo desde otro rol o prisma". Eso sí, "lo estoy disfrutando porque da gusto venir a entrenar. Es un gustazo el día a día", reconoció el central cordobesista.

Con la campaña tocando a su punto y final y el objetivo a tiro, Bernardo Cruz expuso que "en el fútbol trabajamos para el gol. Es lo mas bonito. El orgasmo del futbolista es marcar un gol y el ascenso es culminar la temporada". Además, lograr ese salto de categoría es "complicado y más con el formato de competición que hay y los campos que hemos tenido que ir". "El éxito de este año es que hemos sido un equipo reconocible. Hemos tenido un gran éxito y el ansiado objetivo se debe celebrar por todo lo alto", apuntó el central cordobés.

También señaló que se habla "demasiado de lo que está en el aire y las cosas hay que atarlas". De este modo, el foco está en el próximo envite: "Para nosotros es un reto recibir en casa al único equipo que nos ha ganado y nos lo tomamos con la máxima exigencia". "Nos tenemos que centrar en lo importante y lo que depende de nosotros es el sábado a las 7 con el Villanovense", expuso. Además, añadió que tienen que "tener esa madurez futbolística, y lo que tenga que pasar ya pasará. No podemos perder el foco de la temporada", argumentó el tercer capitán del Córdoba CF.

"Me considero un privilegiado de estar en mi club"

Cuestionado por los planes de futuro, Bernardo Cruz comentó que apostó "por venir al Córdoba y por este proyecto de tres años. Estoy encantado de estar en mi casa, con mi gente y de valorar la infraestructura que tiene el club". "Me considero un privilegio de estar en mi club porque antes de jugador soy un cordobesista más y me considero un afortunado de estar aquí", comentó el central cordobés.

Tras alabar todo los parabienes de la entidad, Bernardo apuntó que hay que valorar "los pequeños detalles del día a día y el futuro es el futuro y no depende de nadie". De este modo, tras su reciente paternidad, el central cordobesista se centra "en disfrutar, en verme defendiendo mi club y valorando el día a día y lo bien que está esto".