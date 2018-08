Berges centra el objetivo en inscribir a Pawel y Edu Ramos

Rafa Berges sigue ejerciendo una dura labor en el Córdoba. A su papel de director deportiva se une la de portavoz del club, pues ante el silencio de otros responsables, el cordobés está cargando con la responsabilidad de informar de cómo avanzan los trámites con LaLiga tanto para la llegada de nuevos fichajes como para la inscripción de Edu Ramos y Pawel Kieszek.

"Esta semana tenemos el objetivo de pelear el objetivo de pelear las inscripciones de Pawel y Edu. Tenemos ahí la cabeza y estamos centrados en desbloquear esas situaciones. A partir de ahí, ya veremos. Hay clubes que también han tenido problemas esta semana para inscribir jugadores y nosotros esperamos caminar de la mano de LaLiga para que poco a poco nos desbloqueen la situación que tenemos", ha apuntado Berges en la presentación de Luismi Quezada, además de reconocer que "no tener a dos pilares como ellos lógicamente para nosotros es un contratiempo importante".

Pese a todo, el director deportivo del Córdoba ha asegurado que se sigue trabajando, a la espera de recibir el visto bueno de LaLiga para confirmar más incorporaciones. "No estamos parados, pero estamos esperando la autorización de LaLiga. Nos tienen que autorizar tantas cosas... estamos limitados pero encantados por la actitud del equipo. Si tú le dices al equipo que dos compañeros no van a poder actuar, eso afecta. Y el equipo a pesar de estar lejos de lo que buscamos, se vació y se entregó con su gente. Hay que explicarle a la afición que no son momentos fáciles pero que el equipo lo va a dar todo. Paralizados no estamos, estamos esperando que nos permitan el hecho de poder funcionar", ha explicado.

Lo que no ha escondido Berges es que el Córdoba tiene un problema en cuanto a número de efectivos, sobre todo en ataque. "Necesitamos más gente. Una categoría como la Segunda tan dura... a día de hoy tenemos 16 profesionales inscritos. Estamos a la espera de tener 18, pero hasta con eso sería insuficiente. Estamos pidiendo lo básico para poder competir y pensamos que haciendo las cosas bien, de aquí a que se cierre el plazo vamos a tener posibilidades de hacer más fichajes. La buena voluntad del club es toda y los encargados negociarán con LaLiga para desbloquear esto", ha indicado el cordobés.

Por su parte, Luismi Quezada, llega con ganas a Córdoba y que "la posición me da igual, puedo jugar tanto arriba como abajo; el míster es el que elige y sabrá dónde puedo aportar más al equipo". El hispano-dominicano, que llevará en la camiseta el sobrenombre de Mimi, ha desvelado que "del interés del Córdoba me enteré hace dos semanas y no me lo pensé. Vi que era una gran oportunidad y acepté la oferta".