Berges apuesta por la continuidad de Javi Lara y ve fuera a Josema

El Córdoba CF alcanza las últimas horas del mercado invernal inmerso en varias operaciones para cerrar su plantilla y convencido de que, salvo sorpresa, tendrá que apurar hasta los instantes finales para conseguir las incorporaciones que le permitan "pegar un salto". Así lo ha admitido el director deportivo de la entidad, Rafael Berges, que ha dado por segura la continuidad de Javi Lara a pesar de la negociación abierta para su desvinculación, y la salida de Josema tras la negativa de LaLiga a la inscripción del zaguero murciano.

"Sobre el tema de Javi Lara no hay ninguna noticia ni creo que la vaya a haber. Es un jugador de la casa, es un capitán, y simplemente se están abordando una serie de situaciones, pero no creo que vaya a haber ningún problema para que siga con nosotros hasta final de temporada", ha señalado el máximo responsable de la parcela deportiva del club. El montoreño no se ha ejercitado este jueves con el resto del equipo, tiempo que ha aprovechado para conversar con su agente sobre su situación dentro del CCF. Hasta este momento, el jugador se ha mostrado decidido a seguir en el equipo.

El que no podrá vivir una segunda etapa en blanco y verde es Josema, al que el Córdoba busca un nuevo acomodo para la recta final de la temporada. Berges ha admitido que "hay muy pocas o nulas opciones de poderlo inscribir porque no hemos obtenido permiso de LaLiga y soy pesimista. Vamos a intentar que no se quede aquí seis meses porque sería una cosa mala para el chaval y mala para nosotros".

El cordobés, que ha argumentado que todas las bajas se han debido a "situaciones deportivas", ha apuntado que la prioridad del club de cara a estas horas finales del mercado es "reforzar la parcela izquierda de la línea defensiva", además de "cubrir una licencia sub 23". "A ver qué podemos hacer, qué posibilidades y qué situaciones, que hay alguna avanzada, podemos cerrar que realmente nos satisfagan y nos hagan que tengamos un buen nivel. No es fácil encontrar gente sub 23 con facilidad para salir y vamos a intentar traer algún jugador que nos permita pegar un salto", ha incidido.

Dificultades para fichar

El director deportivo ha recordado las dificultades que se está encontrando el Córdoba de nuevo en este mercado invernal, en el que sólo puede incorporar jugadores por el mínimo federativo, fijado en 50.000 euros: "Nosotros no tenemos la facilidad ni las armas de otros para poder contratar, pues tenemos muchas limitaciones en todos los aspectos. Cualquier tipo de gestión nos cuesta el doble o el triple que al resto de equipos. Esperemos concretar algunas cosas y a ver si hay fortuna de que donde ponemos el ojo se produzcan situaciones favorables, que no aparezcan otros equipos, otras situaciones, porque ahí se nos complican las cosas, esa es la realidad".

Por último, y mirando ya al duelo del sábado ante el Albacete (El Arcángel, 18:00), Rafael Berges ha dejado claro que los refuerzos necesitarán "un tiempo de adaptación, lógicamente, pero el partido es fundamental para nosotros, súper importante, y ese tiempo, cuando estás necesitado, se acorta". "Lo importante es que en la caseta se respire un ambiente de optimismo, de que se puede, y ese es el objetivo número uno, intentar darle la vuelta. Va a ser un periodo de aquí al final duro, pero vamos a luchar y no nos vamos a dar por vencidos por intentar darle la vuelta a la situación", ha finalizado.