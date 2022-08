Apuntes del Córdoba CF en pretemporada: a buen ritmo a dos semanas de que arranque la Primera RFEF

Finalizada la quinta semana de pretemporada del Córdoba CF, el inicio de la competición liguera cada vez está más próximo. Será el sábado 27 de agosto cuando los blanquiverdes se estrenen en Primera RFEF y lo harán en El Arcángel ante el Unionistas de Salamanca (21:30). Para que llegue este esperado momento, todavía faltan algo menos de dos semanas y, por ahora, la preparación de cara al debut parece ser más que óptima.

Y es que, son ya cinco victorias en siete encuentros amistosos disputados las que han cosechado los de Germán Crespo en esta pretemporada. La última ante el Xerez DFC (0-2) que, pese a tratarse de un equipo de Segunda RFEF, los blanquiverdes demostraron superioridad y un ritmo de juego muy similar al de los últimos partidos. Esto demuestra que el Córdoba CF no da ningún paso atrás y que las buenas sensaciones son toda una realidad, algo que el propio técnico granadino se encargó en defender al término del duelo en Chapín.

"Estoy contento con el trabajo, se vuelve a ganar y creo que las sensaciones siguen siendo muy positivas", señaló un Germán Crespo que se mostró conforme con el transcurso de un partido que tuvo "dos partes distintas". En la primera, el análisis del granadino es que su equipo "lo bordó" jugando "en campo contrario" y "eligiendo bien en todo momento", tal y como se encargó en destacar añadiendo que los suyos siguen "en la línea" en la que llevan jugando "en los partidos anteriores".

Eso sí, el choque tuvo apunte a destacar, y es que, en ese primer tiempo, pese al claro dominio cordobesista, el marcador no se movió. "Solo que no hemos tenido acierto en los metros finales", dijo Germán Crespo como única pega que resaltó a pesar de que hizo hincapié en que, "por el juego del equipo", al descanso lo más justo era que se hubiesen marchado "mínimo por un 0-2". No fue así porque el portero Quesada protagonizó una gran noche para su actuación individual, aunque no pudo evitar la derrota del Xerez DFC por mucho que se encargara de desesperar a los delanteros blanquiverdes mediante grandes paradas.

La realidad es que al entrenador del Córdoba CF razón no le falta, pues los suyos gozaron de la posesión del esférico, combinaron a la perfección y crearon mucho peligro ante un rival que les esperaba en campo propio. De hecho, la idea de juego del cuadro xerecista permitió al CCF no tener que arriesgar en la salida de balón, algo que en el anterior duelo ante el Mérida les pasó factura en uno de los goles de los extremeños cuando Jorge Moreno entregó el balón a un rival y el delantero Lolo Plá se encargó de convertirlo en el tanto del empate.

Ante el Xerez DFC no se quedó ningún aspecto a corregir, ya que al Córdoba no le obligaron a poner una marcha más para llevarse el choque, pues los goles fueron llegando mientras que los de Germán Crespo seguían siendo dueños y señores del balón. Y eso que el propio técnico granadino se quejó de que en la segunda mitad el césped no lo regaron y de que hubo "muchas interrupciones que el árbitro permitió" sin mostrarles amarilla a unos jugadores xerecistas que estuvieron "en momentos puntuales al límite con sus entradas".

De hecho, el cuadro dirigido por José Herrera acabó con un jugador menos nada más empezar la segunda mitad y eso provocó que replegaran todavía más las líneas defensivas hacia atrás y los espacios se redujeran. Pese a ello, los blanquiverdes supieron jugar sus cartas en un duelo que dominaron de principio a fin y tiraron de verticalidad en ataque para abrir la lata. Eso sí, con el factor sorpresa de un José Ruiz que se sumó al ataque pese a ser defensa para marcar el 0-1.

"Hemos sentenciado el partido. Ellos solo han tenido una ocasión clara al final, pero es normal que un equipo te genere alguna ocasión", añadió Germán Crespo como análisis final de un choque que se cerró con otra demostración del estilo de juego del Córdoba CF: la presión alta. Ahí estuvo Antonio Casas en el minuto 91 para presionar al portero rival y que este se viera obligado a efectuar una mala entrega que fue directa a Cedric. El extremo se la sirvió frente a la portería al rambleño para que marcase y el partido quedó visto para sentencia.

Un duelo completo que demuestra que los blanquiverdes no bajan un ritmo que se asemeja más al de competición que al de una pretemporada. Con factores de juego muy evidentes en el sistema como la posesión, la verticalidad y la presión alta, el CCF parece estar preparado para iniciar la Primera RFEF cuanto antes. Para ello, y como finalizó Germán Crespo, primero toca "pensar en la última semana de partidos" con el objetivo de "llegar a la última semana de competición lo mejor posible".