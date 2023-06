Antonio Fernández Monterrubio ya imprime su sello al Córdoba CF

Más allá de los titulares que dejó la primera comparecencia pública de Antonio Fernández Monterrubio, la puesta en escena del nuevo consejero delegado del Córdoba CF sirvió para evidenciar que las cosas en el club han cambiado notablemente. La llegada del directivo sevillano supone una ruptura respecto a la etapa anterior en la que Javier González Calvo estuvo al frente del club, y la adopción de un rumbo bastante diferente en aspectos trascendentales para la entidad como el ámbito deportivo o las decisiones estratégicas referentes a las infraestructuras.

A Monterrubio no le dolieron prendas en ofrecer con total sinceridad su impresión del club tras un mes al frente. "En líneas generales he encontrado un club en mi opinión un poco desordenado, sin una línea clara de qué hacer, del objetivo y las líneas de trabajo. Debemos ser más eficientes en el trabajo, más rigurosos y exigentes", aseguró en sala de prensa, marcando una clara distancia respecto a la gestión anterior.

Él mismo dejó claro las diferencias que habrá en la manera interna de trabajar. La principal está en el área deportiva, donde el CEO acaparará un poder que hasta ahora residía más en el criterio de los técnicos de la dirección deportiva, Juanito y Raúl Cámara.

Monterrubio marcó un estilo opuesto, en el que las decisiones se tomarán de manera coral, aunque siempre con su supervisión y un claro papel protagonista de su punto de vista. El máximo responsable del club utilizó el término de "comisión deportiva" -presidida por él mismo- para definir la nueva forma de trabajar en las oficinas de El Arcángel. A efectos prácticos, si la dirección deportiva decidía hasta ahora los jugadores a incorporar con autonomía, ahora su labor será más propositiva que ejecutiva, con el sevillano reservándose la última palabra y tomando una postura proactiva en ese trabajo. Una forma de actuar que, lógicamente, también afectará a la elección del entrenador.

Pero no solo en lo deportivo se nota ya de manera clara la mano del nuevo consejero delegado del Córdoba CF, también en las decisiones estratégicas en otras áreas de la entidad. El más claro ejemplo está en la postura sobre la Ciudad Deportiva, una instalación que Monterrubio considera alejada de los estándares necesarios para dotar al club del ambiente exigente y de profesionalidad que quiere alcanzar.

Hace ahora justo dos años, el Córdoba CF cerró un acuerdo con Tremón, el grupo inmobiliario propietario de la Ciudad Deportiva, para regularizar el uso de la instalación por parte del club mediante el pago de un alquiler, solventado así el uso en precario que durante años el CCF había hecho de los terrenos de juego instalaciones en la parcela del Camino de Carbonell. Aquel acuerdo se selló con una duración de diez años, lo que permitía al club estabilizar su situación y explorar en el futuro la construcción de una Ciudad Deportiva.

Ahora, sin embargo, Fernández Monterrubio ha dejado claro que la actual Ciudad Deportiva no cubre sus expectativas, a la vez que supone un gasto, a su juicio, excesivo. De hecho, el sevillano ejemplificó con ese contrato de alquiler algunas de las "hipotecas" que ha encontrado a su llegada al club, dejando entrever también que no podrá desembarazarse de ella a corto plazo.

Es por ello que, de manera abierta, volvió a poner sobre la mesa ese anhelo de Infinity de construir una Ciudad Deportiva de su propiedad mediante la compra de unos terrenos en la ciudad. "Ese planteamiento está sobre la mesa. A la actual Ciudad Deportiva le veo deficiencias para el fútbol profesional. No se trata solo de tener campos de césped, que los tenemos y en perfecto estado. Necesitamos más cosas para generar esa exigencia en el trabajo. La Ciudad Deportiva actual no nos lo puede dar y está encima de la mesa buscar alternativas a corto-medio plazo para tener una Ciudad Deportiva que nos permita cubrir las necesidades operativas del primer equipo, la cantera y el femenino. La actual, al margen de los campos de fútbol, no nos facilita eso", expuso.

Continuidad al proyecto del estadio

Dentro del nuevo modo de trabajar en el Córdoba CF en esta segunda etapa de la era Infinity, quedan algunos proyectos avanzados que Antonio Fernández Monterrubio sí parece dispuesto a culminar por la vía planteada. El principal es, lógicamente, el de la cesión de El Arcángel. Al respecto, el sevillano desveló que la propiedad tiene "la firme intención de hacer una fuerte inversión" pero explicó que el proceso se encuentra a la espera de "un estudio técnico que nos diga el estado de cimentación de una de las gradas del estadio [Tribuna], porque eso condiciona el siguiente paso". "En función de lo que nos digan puede tener unos costes u otros. Ya me he sentado con la empresa que hace el estudio y cuando tengamos la resolución seguiremos avanzando. Las conversaciones con el alcalde y el Ayuntamiento están sobre la mesa y hay máxima colaboración para el desarrollo de este proyecto", agregó.

En esa cesión de El Arcángel, una de las máximas aspiraciones del fondo de inversión de Bahréin en el Córdoba CF, se trabaja en el club desde que sus nuevos propietarios tomaron posesión de la entidad. Y el rumbo escogido sí parece en este caso que será el que se siga para culminar el proyecto, convirtiéndose en la excepción que confirma ese notable cambio en la gestión de un club que ya empieza a tener el sello de su nuevo consejero delegado.