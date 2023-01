Antonio Caballero: "El rendimiento en el Córdoba CF debe ser inmediato"

El Córdoba CF hizo la puesta de largo de Antonio Caballero como jugador del Córdoba CF. Fichado el pasado jueves, el de Martos, que fue titular el pasado domingo ante la Balompédica Linense -completó los 90 minutos junto a Diarra-, reconoció que "sabe a dónde llega y la exigencia que tiene este club", en el que "el rendimiento debe ser inmediato".

Juan Gutiérrez Juanito fue el encargado de presentar a un Antonio Caballero que "a pesar de que tiene 29 años, no es veterano y está en el mejor momento para llegar al Córdoba CF". "Es la solución en invierno al problema del centro del campo con la salida de Álex Bernal (Eldense)", expuso el director deportivo sobre la llegada del de Martos.

"Con dos entrenamientos pudo completar el partido completo y su actuación fue bastante buena, a pesar de la derrota del equipo y de jugar en inferioridad. Esperemos que vaya cogiendo los conceptos del técnico y nos ayude a conseguir el objetivo que tenemos marcado", explicó Juanito. Además, añadió que Caballero tiene "experiencia en Segunda y ha estado en muchos equipos de Segunda B". Por otro lado, aclaró que lograron atar al de Martos "el lunes tras jugar allí y para nosotros es una alegría porque dimos solución al medio del campo".

Por su parte, Antonio Caballero quiso agradecer "a Juanito y al presidente la confianza y el cariño". "Sé dónde vengo, sé la exigencia que tiene este club y el rendimiento debe ser inmediato", comentó el de Martos. Además, añadió que "con la ayuda del míster y los compañeros, que me han acogido muy bien, está siendo todo más fácil".

Caballero expuso que completó "dos entrenamientos, si que es verdad que la carga del viernes es más light, pero me encontré bien y con la ayuda de los compañeros y el míster todas las dudas que pude tener en el campo fue todo más fácil". También reconoció que su fichaje fue "todo muy rápido". "Después del partido que nos enfrentamos, tenía la intención de salir del San Fernando porque el día a día no estaba siendo fácil y no me lo pensé el venir aquí". "El rendimiento, por el club que es, debe ser inmediato y toca intentar ayudar al club a conseguir los objetivos", señaló.

Sobre la opción de llegar antes al Córdoba CF, Caballero indicó que no lo sabía, pero "le di mi palabra a David Vizcaíno de que iba a seguir con ellos y seguí en San Fernando porque le di mi palabra". Por otro lado, el nuevo centrocampista blanquiverde también habló sobre el próximo compromiso ante el Sanse, "un partido como cualquiera de esta categoría. Es un encuentro único ante un rival que llega con una mala racha, pero tenemos que hacer nuestro partido y sabemos que en la segunda vuelta los equipos se van a jugar algo". De este modo, toca buscar "sus puntos débiles para intentar conseguir los tres puntos".

Para concluir la presentación de Caballero, Juanito retomó la palabra e indicó que su llegada tiene "muchas similitudes con el del año pasado de Gudelj", que llegó y tuvo "la suerte de jugar y caer de pie". También explicó que la actuación del de Martos fue "buena y adaptándose al equipo". "Nosotros hicimos contrato de medio año, las dos partes apostamos y el jugador viene perdiendo dinero respecto a San Fernando", señaló el director deportivo, que apuntó que "la de Gudelj salió bien y es ahora un jugador franquicia y esperemos que suceda lo mismo con Caballero".

También definió Juanito a un Caballero que "sin tener el mismo juego que Bernal, queríamos más estabilidad y a nivel defensivo más recorrido, más trabajo, más potencia y no está exento de calidad". "El otro día le dio un gran pase a Antonio Casas que lo dejó en posibilidad de gol. Con más rodaje, es lo que buscamos", señaló. Además, apuntó que venía "bien" que fuese un jugador "importante" en otro equipo y que llegaba "con rodaje, porque ya sabéis como es el mercado de invierno". De este modo, su fichaje "colma nuestras expectativas de reforzar el centro del campo".