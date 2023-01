Juanito toma la palabra en el Córdoba CF

La hora de Juan Gutiérrez Juanito. El director deportivo del Córdoba CF, tras la presentación de Antonio Caballero, tomó la palabra y confirmó la salida de José Cruz al UCAM Murcia. La entidad blanquiverde, con esa ficha libre, se centra en fichar en este mercado de invierno a un extremo y un central. También fue claro al señalar que "Adrián Fuentes puede aportar mucho aún y no podemos desprendernos de él gratuitamente".

Tras cerrar prácticamente las puertas a un mediocentro, salvo que salga una ganga muy apetecible, Juanito confirmó que "José Cruz va a salir. Ya tiene firmado todo con nosotros y estamos a la espera del UCAM Murcia. Le deseamos toda la suerte del mundo porque nos ayudó mucho el año pasado y es un jugador que este año también nos ha aportado. Para nosotros es una baja sensible que intentaremos cubrir".

Sobre la opción de firmar a un centrocampista, el director deportivo del Córdoba CF indicó que será "siempre que pudiera venir un jugador que nos mejorara de largo". "No vamos a firmar a un jugador que nos complemente un poco y debe ser una opción muy interesante", zanjó el gaditano, ya que hubo "muchos cambios de los que pensamos al principio".

"Nos guardamos algunas cosas en la dirección deportiva y también teníamos previsto que si se iba algún jugador, podíamos pensar en hacer estas cosas. La salida de Bernal, que no era un jugador importante para el entrenador y el equipo, con la llegada de Caballero reforzamos ese puesto. Una vez con Caballero aquí, la opción de otro futbolista nos debe dar un plus importante. Es difícil y no es algo que esté en este en el mercado", aclaró un Juanito que también cerró la marcha de un Christian Delgado que podría tener "más minutos en el filial". "Las ofertas que tenía, los clubes no esperan y podría pensar que se podía quedar con nosotors, pero los tiempos no nos los marcamos".

Por otro lado, Juanito explicó que "la situación es que el mercado de invierno es bastante complejo y no está abierto para todos". "Los jugadores que más apetecen son importantes en sus equipos y la baja de José se produce un poco porque se estaba enquistando un poco. No fue titular esta semana y nos pidió la marcha. Tiene 34 años y una oferta importante", expuso. Además, agregó que "si tenemos que esperar un central, podemos jugar con los tiempos con esa ficha y hacer antes el extremo. Tenemos una ficha disponible y no dependemos de la marcha de otro jugador".

"No podemos dejar a Fuentes que se vaya gratis"

También se refirió al caso Fuentes, que tiene una oferta del Real Murcia. Juanito comentó que "nosotros ahora mismo al desprendernos de la ficha de José no necesitamos la salida de Fuentes. Puede aportar mucho en el Córdoba CF y si miras minutos jugados sus estadísticas son buenas". "Es un jugador que es joven, no es el caso de José Cruz, al que sí facilitamos su salida a coste cero porque entendemos que no podemos pedir nada por un jugador de esa edad. En el caso de Fuentes es diferente, puede despuntar y en dirección deportiva entendemos que no podemos desprendernos de él gratuitamente", señaló. Además, "si se va gratis y luego nos hace un desaguisado en un hipotético play off se me caería la cara. No podemos ser el perro del hortelano. Nosotros podemos escuchar la oferta, pero no podemos dejar que se vaya gratis", apuntó el director deportivo.

"A Fuentes se le hizo oferta la pasada temporada y ellos están en el derecho de no aceptar la petición", reconoció Juanito. "Le dábamos el año que tenía y uno más, pero decidieron que querían continuar y arriesgar", explicó. "Hay jugadores que están sin contrato, pero los tiempos mandan y su participación ahora no es favorable para sentarnos a renovarlo, pero si logra ser más importante con el tiempo, nos sentaremos con él como tantos otros", aclaró el gaditano.

Sobre una posible salida de José Alonso, Juanito indicó que "no nos ha llegado que quiera salir. Sabemos que tiene ofertas, pero no ha sido como el caso de Álex Bernal, José Cruz o Adrián Fuentes, que han pedido la salida". "No sabemos nada de él, pero son cosas normales y en tiempo y forma muchas veces se han equivocado los jugadores. Hay que darle la normalidad. Si los jugadores reciben ofertas, no pasa nada por escucharlas. Si no salen, estarán centrados en seguir aquí", comentó el gaditano.

También fue cuestionado por las declaraciones de Germán Crespo, en el que confirmaba la oferta de Fuentes, Juanito fue muy claro: "Ya lo he dicho aquí que hemos manejado mal los tiempos: los jugadores, cuerpo técnico y hay que darle más normalidad". "No le doy mayor importancia de que todos cometemos errores. La situación de cada jugador se debe tratar de forma individual. Tenemos que manejar mejor esas situaciones", comentó.

"Todos hemos cometido errores y no hay que darle más importancia. Era más compleja la situación de José Cruz que la de Fuentes. No es lo mismo ir a por un jugador de 30, 31, 32 a uno más joven. Fuentes sigue en el club y si se tiene que quedar, espero que sí, esa situación es reconducible desde esta semana por las sanciones de Carracedo y Simo", reconoció.

Sobre la renovación de Calderón, Juanito fue claro: "A los 25 partidos renueva y está ahí. Los va a cumplir y eso nos da tranquilidad, aunque también nos podemos sentar para renovarlo en breve". "Con las renovaciones, me gusta esperar un poco más porque no sabemos aún donde estamos. Aspiramos a ser campeón y por obligación a jugar play off, pero no me puede precipitar en los tiempos. Hay que dejar correr los tiempos y asegurarnos más el play off", explicó. Además, sobre el de Paradas, aclaró que es "un jugador que por su edad y condiciones, podamos tener muchos años en el Córdoba CF porque nos va a rendir".

También indicó que "Canario es un jugador que gusta y no lo negamos, pero hay muchos jugadores. Con la ficha que se nos abre, podemos incorporar a un jugador que ahora está en su equipo, pero no es fácil para que salga". "Hay dos o tres jugadores que están en similar situación y otros más jóvenes que están en un filial y estamos a la expectativa", señaló. "Intentaremos dar más celeridad, pero no depende de nosotros. Estamos intentando, no sólo con Canario, también de central, pero hasta que no tengamos el sí de sus equipos no podemos hacer nada", afirmó.

Por último, indicó también que ahora en defensa se quedan "con José Alonso y Geovanni, que ya estaba participando con el primer equipo". "Ahora con la salida de José su rol cambia hasta que llegue un central. Tengo confianza en él y no es peor que los jugadores del primer equipo", explicó sobre el central del filial y que "ya tiene experiencia en esta categoría".