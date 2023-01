El Córdoba CF pone el foco del mercado de fichajes en las bandas

El Córdoba CF, tras incorporar a un mediocentro, prioriza la llegada de un extremo, con la opción de Alberto Castaño Canario (Atlético Baleares) entre las preferentes. La entidad blanquiverde arranca las dos últimas semanas de mercado invernal con varios frentes abiertos, aunque el prioritario ahora mismo es la entrada de nuevos jugadores al plantel de Germán Crespo.

Tras la salida de Álex Bernal, que firmó con el Eldense, el Córdoba CF incorporó al mediocentro Antonio Caballero, que debutó el pasado domingo como titular en la derrota de los cordobesistas frente a la Balompédica Linense y será presentado este miércoles por Juan Gutiérrez Juanito en la sala de prensa de El Arcángel.

Tras el primer movimiento realizado en el mercado invernal, ahora busca el Córdoba CF más herramientas para encarar con más garantías la segunda vuelta del campeonato en el Grupo I de Primera Federación. En este sentido, la dirección deportiva se ha fijado en reforzar las bandas. Ahí ha aparecido este martes el nombre de Alberto Castaño, más conocido como Canario, como avanzó el periodista Ángel García.

Canario, que forma actualmente parte del Atlético Baleares, club al que llegó en el curso 17-18 y que milita en el Grupo II de Primera Federación. El extremo palenciano, a sus 33 años, acumula esta temporada más de 1.000 minutos con el cuadro balear, con el que ha anotado dos goles. Ambos tantos, anotados a domicilio, sirvieron para que el conjunto insular consiguiese cuatro puntos, ya que supuso la victoria ante el Athletic Club B y el empate, en el descuento, ante el Calahorra.

Canario, una opción que gusta

Según fuentes consultadas por el Día, Canario, que ha pasado también por el Palencia, el Espanyol B, el Hospitalet, la Balompédica Linense, el Sestao River, el Ebro y el Toledo, es una de las opciones que gustan a la dirección deportiva blanquiverde, aunque no es la única que maneja encima de la mesa actualmente Juan Gutiérrez Juanito. Eso sí, el extremo palentino tiene contrato con el Atlético Baleares hasta el final de la presente campaña.

Al igual que sucedió el curso pasado con Gudelj o hace una semana con Caballero, el club mira a jugadores que tienen ritmo de competición en Primera Federación. Eso sí, tampoco se descarta el mercado de Segunda División. El Atlético Baleares, que este domingo visita al UD Logroñés, no está rayando al nivel esperado al inicio de curso. De hecho, el cuadro balear, que milita en el Grupo II de esta tercera categoría del fútbol nacional, está situado en la zona de descenso, ya que marcha decimoséptimo con 23 puntos en su casillero.

La posible llegada de un extremo no significa que Adrián Fuentes tenga ahora mismo la puerta de salida abierta de la entidad blanquiverde. Como avanzó este periódico, el atacante madrileño, que tiene encima de la mesa una suculenta oferta del Real Murcia, no saldría del Córdoba CF mientras no haya una compensación.

El caso Fuentes saltó por los aires el pasado domingo tras la derrota del conjunto blanquiverde ante la Balona. Germán Crespo, en la rueda de prensa posterior al envite, ya avanzó que era uno de los jugadores que tenían una oferta para abandonar la entidad cordobesista durante este mercado invernal. En este caso, también están José Cruz y José Alonso, aunque el onubense no pedido formalmente su salida.

Por otro lado, las bajas de Simo y Carracedo, ambos por sanción, para el compromiso liguero de este sábado ante el Sanse (Matapiñera, 19:00) hacen que el club ponga el foco en los hombres de banda. Con Adrián Fuentes sin minutos en 2023 y con ofertas para salir y Cedric Teguia sin terminar de mostrar una versión regular en su juego, las opciones de Germán Crespo se reducen mucho de cara al primer partido de la segunda vuelta liguera.