Alejandro Viedma: "Tenemos la experiencia de este año y salir a Canarias no es nada fácil"

El Córdoba CF sigue concentrado en lograr el ascenso a Primera RFEF cuanto antes. Para ello, debe superar su próxima piedra en el camino, que es el UD San Fernando, equipo al que se enfrenta en la vigesimotercera jornada liguera el próximo domingo (Maspalomas, 13:00). Un conjunto canario que, para el futbolista blanquiverde, Alejandro Viedma, se trata de "un rival complicado".

De hecho, los de Germán Crespo, que están bordando una temporada casi perfecta, todavía no han logrado ganar en las Islas Canarias. Ni ante el Tamaraceite (1-1), ni en el partido ante Las Palmas Atlético (2-2), ni frente al Mensajero (1-1) fueron capaces de ganar, una dinámica que los cordobesistas quieren romper cuanto antes. "Tenemos la experiencia de este año y salir a Canarias no es nada fácil, pues no hemos conseguido todavía la victoria allí", recordó el centrocampista.

Ese reto de ganar en territorio insular se podría batir en la Ciudad Deportiva Maspalomas, pues se enfrenta el Córdoba CF que va líder del Grupo IV de Segunda RFEF, ante un UD San Fernando que va colista y 40 puntos por debajo del cuadro cordobesista. Sin embargo, Viedma destacó que no pueden relajarse, sino que deben estar "todos unidos" y "salir al campo con convicción", para "conseguir todas las victorias posibles y el objetivo cuanto antes".

"Hay una gran diferencia entre el primer puesto y el segundo, pero no nos vamos a relajar y vamos a pensar en salir cada partido a por los tres puntos", precisó el centrocampista jienense, que añadió que, "como dice Germán Crespo", tienen que "ir partido a partido, a conseguir los puntos en cada jornada", porque así, "cuando tenga que llegar el ascenso, llegará".

El Córdoba CF llega a esta partido tras no haber podido competir la semana pasada ante el Tamaraceite después de que los canarios aplazaran el choque por varios casos de covid en su plantilla. "El parón, no nos viene ni bien, ni mal, nosotros no queríamos parar, pero las circunstancias lo han hecho así y ha sido complicado, porque queríamos lograr los tres puntos aquí en casa", subrayó Viedma.

"Este año están mostrando todos los compañeros un nivel de exigencia muy alto, es una locura. Está siendo muy complicado conseguir un puesto fijo en el once, pero trabajamos para ello y tenemos una competencia sana y estamos disposición de lo que quiera el entrenador", comentó el jugador blanquiverde sobre habitual su rol como suplente a las órdenes de Germán Crespo.

Por último, Viedma, que aseguró que, ante el conjunto canario, el Córdoba CF va a salir "con la máxima motivación", habló sobre su posible renovación con la entidad blanquiverde: "Firmaría ahora mismo, estoy a disposición del club cuando quiera hablar y por mi me quedaba aquí toda mi vida", confirmó el jugador jiennense.