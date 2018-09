La vorágine del primer día que da paso a la rutina

Y, claro, inauguración oficial hecha y niños en las aulas, el profesorado también habló en el que fue su primera toma de contacto con el alumnado. En este caso, el presidente de la Junta de Personal Docente No Universitario, Antonio Rafael López, quien hace referencia al aumento del número de profesores que se ha registrado esta nueva temporada escolar -la cifra se eleva a 12.267 docentes, 378 más que el pasado curso-. "Siempre hay que reconocer y celebrar el aumento del número de profesores, pero hay que tener claro que volver a la normalidad es un punto de partida, no considerarla como un punto de llegada", anota en alusión a la necesidad de ir, poco a poco, recuperando las cifras de los años previos a la crisis y los recortes. También advierte de la reducción de unidades de Infantil -la Junta las ha cifrado en 16- ante la bajada de la natalidad, lo que ha conllevado "la pérdida de profesores en un ciclo que es del que parte la educación".

Y como cada primer día de colegio, la Delegación de Educación de la Junta organizó también el consabido acto inaugural. En esta ocasión, el centro elegido fue el Jerónimo Luis de Cabrera, en el Sector Sur. Y hasta él acudió el secretario general de Educación y Formación Profesional, Manuel Alcaide, quien no dudó en recordar la incorporación de 378 docentes a las aulas cordobesas que, por cierto, han perdido este año 1.300 alumnos. Por ello, Alcaide no descarta la opción de poner en marcha "posibles desdobles" o dar una mayor "atención a los refuerzos". En su intervención, insiste en que el curso 2018-2019 ha arrancado con el objetivo "irrenunciable de conseguir que en Educación nadie se quede atrás y de seguir reduciendo tanto el fracaso escolar como el abandono educativo". Al acto no faltó el titular de Educación, Antonio José López, quien destaca que "el compromiso de la Junta con la educación pública se pone en práctica con recursos presupuestarios que se traducen en una mejora de las bonificaciones, la gratuidad de libros y el transporte escolar". La delegada del Gobierno, Esther Ruiz, por su parte, alude a la puesta en marcha del comedor del centro "que ha sido muy demandado".

Casi 70.000 alumnos de Infantil de segundo ciclo y de Educación Primaria se dieron cita en este primer día de clases, en el que los horarios no fueron los habituales, sino más relajados. La realidad es que la actividad docente, como tal, empieza hoy, pero como todo en la vida, hay siempre un primer día. Antes de las 09:00 se dieron cita en la puerta del colegio Santa Victoria, de régimen concertado, numerosas familias y centenares de pequeños vestidos de uniforme escolapio. "Este año tenemos más de 900 alumnos y 70 profesionales en el colegio", anota la directora del Santa Victoria, Asunción Moyano, quien explica que este curso se han decantado por el lema Lánzate , "que nos da juego para todo el año". En la entrada varias madres se saludan y entablan una conversación que se repitió en muchos otros centros: "¿Qué tal verano? o ¡qué ganas de que empezaran ya las clases, los niños lo necesitaban!". Mientras, en el interior algunos padres no dejan la oportunidad de inmortalizar el hecho de que sus hijos vuelven al colegio y les hacen fotografías para que recuerden -pongamos, que dentro de muchos años- que un 10 de septiembre de 2018 fue su primer día de clase en Primaria.

Protesta en el Nelson Mandela a favor del niño con trastorno autista

La vuelta al colegio en el centro Nelson Mandela, ubicado en la localidad de La Carlota, no fue como en el resto de espacios educativos de la provincia, ya que en la entrada se organizó una protesta en apoyo a uno de sus ya exalumnos, un pequeño con trastorno del espectro autista. El menor, que acabó el pasado curso el ciclo de Infantil, no ha podido continuar su formación en Primaria en este centro porque carece de un aula específica para él. Esta situación provocó que la familia del pequeño pidiera a la Delegación de Educación que habilitase un aula para el niño para este curso y que continuase en las instalaciones del Nelson Mandela, donde también estudia su hermano. Sin embargo, la demanda de la familia ha caído en saco roto, ya que ha Educación les ha dado una plaza en otro centro de La Carlota, en este caso, en el Carlos III. Al respecto, el delegado de Educación, Antonio José López, aseguró ayer que este nuevo aula "están a 400 metros de la casa de la familia" y recordó que se le ha ofrecido una segunda valoración del menor "para tener los datos más actualizados". Sin embargo, continuó, "la familia lo ha rechazado". López recordó que "la escolarización es obligatoria" y que se ha habilitado "un recurso para atender al niño". Es más, fuentes de la Delegación de Educación subrayaron que si los padres no matriculan a su hijo "se abrirá un protocolo de absentismo". A pesar de ello, la madre del menor, Concepción Sierra, insistió ayer en que no va a matricular a su hijo en el colegio Carlos III y avanzó que van a denunciar a la Delegación de Educación por la vía civil. Sierra, además, ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para que el niño continúe en el colegio.