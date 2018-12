El movimiento ciudadano deja la mesa de veladores por falta de acuerdos

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) se ha plantado y ha abandonado la mesa de veladores porque, en su opinión, no se están cumpliendo con los acuerdos adoptados. El colectivo ha tomado esta decisión después de que se difundiera que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y la Asociación de Hosteleros de Córdoba (Hostetur) han mantenido una reunión para trata la aplicación del decreto de la Junta de Andalucía sobre la música en las terrazas.

“Ante la falta de ejecución de los acuerdos de la mesa de veladores”, aseguró ayer el colectivo en un comunicado, han decidido “suspender la asistencia y participación en la misma y exigir a Gerencia de Urbanismo la aplicación de la ordenanza vigente”. El movimiento ciudadano también denuncia que la Gerencia “ha tomado partido por el ruido y la falta de accesibilidad en nuestras calles frente a la convivencia vecinal”.

El CMC apuntó además que se dirigirá a la Fiscalía si no se atienden las denuncias de las zonas que incumplen los acuerdos. “Se va a iniciar una campaña de denuncias sobre zonas que incumplen la normativa sobre veladores, terrazas y toldajes. De no atenderse las denuncias, dirigirnos a la Fiscalía para que actúe en consecuencia. Seguir incumpliendo las ordenanzas vigentes roza la prevaricación”, apuntó en el escrito el CMC.

El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, denunció la “ineficacia y ficción de la última resolución de Gerencia de Urbanismo sobre veladores al no tener inspección urbanística suficiente, no actuar de forma ejecutiva la policía, ni poder practicarse la señalización de las zonas acotadas y no poder retirarse el material ilegal al no tener el ayuntamiento cómo realizarlo”. De hecho, el colectivo considera “una burla” que en el mes de diciembre se estén mandando cartas a negocios que incumplen la norma desde el mes de enero y en años anteriores.

El movimiento ciudadano pidió la implicación de la unidad de Policía Local dedicada a la ordenación de la vía pública y al control de ruidos. “Ya se ha solicitado reunión a la Policía Local para definir un protocolo de actuación ante las denuncias vecinales. Su obligación es hacer cumplir las ordenanzas municipales y no ponerse de perfil”, insistió De Gracia.

El colectivo pide más control e implicación a los agentes de la Policía Local

El movimiento ciudadano también ha solicitado un reunión al Defensor del Pueblo Andaluz para transmitir “la problemática existente y la no aplicación consciente de la ordenanza de veladores y la aplicación del nuevo decreto de la Junta sobre establecimientos hosteleros y de ocio”.

Al Ayuntamiento, el CMC solicita la apertura de expediente de declaración de zonas ZAS en aplicación de la actual ordenanza sobre ruidos, a la zona de Ronda de Isasa y entorno, Avenida de Barcelona y entorno, Plaza de la Corredera y entorno, María la Judía y entorno, Isla Fuerteventura, Vial Norte, calle La Plata e Historiador Díaz del Moral.