Los vecinos ponen como "línea roja" la ampliación de los horarios de las terrazas en Córdoba

La Junta de Andalucía ha aprobado que los bares y terrazas amplíen su horario de apertura hasta las 03:00. Una medida que servirá para aliviar, en parte, los efectos de la crisis por el covid-19, pero que han de avalar los ayuntamientos para que se lleve a la práctica.

El anuncio de la Administración autonómica se ha encontrado en Córdoba también con el rechazo de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y su presidente, Antonio Toledano, ha subrayado a el Día que "no estamos de acuerdo porque es incrementar los ruidos para los vecinos" y ha añadido que esta ampliación de los horarios va a acarrear consecuencias "en toda la ciudad, aunque puede que sea mayor en el casco histórico". Es más, ha indicado que "no es una buena propuesta para nuestra ciudad por ir en contrade la convivencia entre la hostelería y los vecinos".

Toledano ha recordado que el colectivo vecinal ya ha hecho concesiones al sector en Córdoba y como ejemplo se ha referido a que los bares y restaurantes "usen más espacio público; hemos sido muy flexibles con la ordenanza", en alusión a la flexibilización por parte del Ayuntamiento a dar más espacio en la vía pública a los locales en las distintas fases de la desescalada, en las que además continúan con el aforo reducido.

Además, ha subrayado que han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba y que "una de las líneas rojas es la de la ampliación de horarios, no vamos a tener ninguna flexibilidad". "No podemos permitir que se permita una hora más y que haya espectáculos y conciertos de pequeños formato", ha insistido, al tiempo que ha advertido que "mientras que el Ayuntamiento respete el acuerdo no habrá problema".

Por ello, ha destacado que desde la asociación vecinal "siempre buscará el máximo consenso desde el diálogo, tanto en este tema como en otros, pero será inflexible a la hora de defender los derechos del vecindario para una vida digna de las vecinas y vecinos".

A su juicio, "creemos que la Junta de Andalucía sólo atiende las demandas de un sector muy pequeño, ya no de la población cordobesa, sino de la propia hostelería, para el que el incrementar horario solo supone desgaste de su personal y más gasto, y que no persigue el interés general".

Las declaraciones de Toledano llegan después de una semana en la que el propio sector de la hostelería en Córdoba haya reconocido que puede hacer concesiones a esta medida que tiene que aprobar el Ayuntamiento. Una de ellas, tal y como ya avanzó este periódico, es cerrar más tarde solamente los fines de semana y no hacerlo entre semana, o no aprovechar la hora entera que se les concede (abrir hasta las 02:30, por ejemplo, en lugar de hasta las 03:00).

El Consejo del Movimiento Ciudadano, por su parte, el ya ha considerado que este decreto de la Junta responde más a una demanda de la hostelería de costa que de ciudad y entiende que en Córdoba "no tiene sentido" tener una cocina abierta hasta las 00:00 o la 01:00. Esa ampliación, según ya indicó el presidente de este organismo, Juan Andrés de Gracia, "supondría convertir los bares en pubs", lo que a la larga, en opinión de De Gracia, se traduciría en "problemas de convivencia y ruido".

Mientras tanto, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha indicado que la aplicación de este decreto en la ciudad se va tomar tras dialogar con las partes implicadas, como son Hostecor y los vecinos.