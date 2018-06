Los vecinos de La Axerquía impulsan un frente social para defender el Casco

La Asociación de Vecinos La Axerquía ha enviando a esas organizaciones cordobesas de todo tipo y a esas personas individuales a las que ha invitado al Foro una propuesta de manifiesto que se estudiará en una reunión que tendrá lugar el próximo jueves 21 de junio en la ermita de la Aurora. En dicho manifiesto se incide en que el turismo, o la economía del ocio en general, transforman profundamente territorios y sociedades, especialmente en los cascos históricos de las ciudades. "Cierto que inciden positivamente en el PIB, en el empleo -aunque precario-, y como arrastre de otros sectores económicos, lo que los convierte en una pieza clave de las políticas públicas. Pero la otra cara es su impacto sobre los paisajes, el medio ambiente, el régimen de propiedad y el uso de nuestro patrimonio, las culturas locales y, también, las haciendas públicas", sentencian en el texto. En el texto también denuncian que el sector turístico actúa como si no existiera vecindario. "De hecho, en la redacción de los planes turísticos autonómicos y locales no hay alusión alguna al vecindario ni a las repercusiones que sobre el mismo tiene la masificación turística" apuntan. Para añadir que en los cascos históricos la vida resulta cada vez más difícil. "Hay alquileres disuasorios tanto de viviendas como de cocheras, masificación, ruido, debilitamiento y desaparición del pequeño comercio, despoblación, ruptura del tejido social, sustitución de población residente por población flotante (reconversión encubierta de uso residencial por uso terciario)...", denuncian en el manifiesto, en el que también sostienen que las condiciones laborales y la feminización de la precariedad laboral "es otro asunto que todo el mundo sabe pero el sector no quiere saber y lo oculta".

"Con este foro estamos intentando poner el parche antes de que sangre la herida, buscando medidas para controlar este auge y que no nos quedemos con un lugar en el que sólo habrá apartamentos y viviendas turísticas, mientras los vecinos se están marchando; y tenemos que intentar que no se vayan los vecinos después de lo que nos costó repoblar el Casco Histórico", añadió la presidenta de la Asociación de Vecinos de La Axerquía. El colectivo vecinal insiste en que los gobernantes "tienen que saber que hay un conflicto abierto entre la industria del ocio y nosotros, los habitantes de las ciudades en general y más particularmente con el Casco Histórico". La Axerquía insiste en que la ciudad, "junto a las demás con cascos históricos", está en una situación crítica derivada, por un lado, de la masificación turística descontrolada y, por otro, "la imprevisión, deficiente o nula intervención de las políticas públicas en la gestión de los problemas actuales del Casco Histórico, complejos y graves y acuciantes y que han de contemplarse en el marco de la ciudad total".

Exigen que se frene la celebración de más eventos

La celebración del festival internacional de experiencias Ríomundi ha sido ya para la Asociación de Vecinos La Axerquía la gota que ha colmado el vaso. Hace tan sólo unos días, justo después de que Ríomundi echara el cierre, la asociación presidida por Juana Pérez exigió a las distintas administraciones que no organicen más eventos culturales o lúdicos en el Casco Histórico. "La cuestión no es lo adecuado o no de Ríomundi", señalaron los residentes, que se referían al festival como Ruidomundi, sino "que al mismo tiempo hemos tenido el Festival de Circo, y a la vez una carrera deportiva por nuestra calles y como remate dos procesiones, porque todo el año tenemos procesiones". "Parece que no hay otro lugar en Córdoba que no sean nuestras calles, ya saturadas por el turismo invasivo, donde poder desarrollar una oferta cultural para Córdoba", criticaron.