Un vecino de Córdoba gana un 'Sueldazo' de la ONCE de 2.000 euros al mes durante 10 años

Un vecino de Córdoba ha ganado este domingo uno de los Sueldazos que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana. El premio está dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman un total de 240.000 euros. Otro vecino de Barcelona también ha sido agraciado en un sorteo que en esta ocasión estaba dedicado al 150 Aniversario del Instituto Geográfico Nacional.

Inmaculada Marín, afiliada a la ONCE y vendedora de la Organización desde 1999, vendió el cupón premiado en su punto de venta habitual, ubicado en el Parque Cruz Conde de la capital cordobesa. Esta es la octava vez que da un premio mayor a las cinco cifras a sus clientes; el primero de ellos, hace 13 años, repartió 227 millones "de las antiguas pesetas".

"La primera vez es muy emocionante, pero la última también, ahora más con la necesidad que hay y la situación en la que estamos. No he parado de llorar, tengo el corazón encogío por la emoción, es que me alegro muchísimo por el que le haya tocado", contaba la vendedora en declaraciones difundidas por la delegación de la ONCE en Córdoba.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Para el próximo viernes, 18 de septiembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva lotto de Europa que juegan ya 18 países (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 10 millones de euros.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.