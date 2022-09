La I Universidad de Verano de Posmodernia en Córdoba finaliza con 120 inscritos y un balance positivo

Los alumnos de la I Summer University 2022 que se ha celebrado durante los días 7,8 y 9 de septiembre en el hotel Hesperia de Córdoba y que ha sido organizada por New Direction y Posmodernia, han podido presenciar un auténtico marco de debate y reflexión gracias a las 22 ponencias y mesas redondas sobre el devenir y el futuro de Europa desde diferentes perspectivas.

Con un total de 31 ponentes de reconocimiento nacional e internacional, la Universidad de Verano ha abordado diferentes conceptos que interfieren de forma directa en el futuro de la Unión Europea, tales como el pensamiento, la ideología, las diferentes formas de comunicación, la percepción de los conceptos y el uso en los diferentes estados miembros de términos con diferentes connotaciones.

Como clausura de las jornadas, el director ejecutivo de New Direction, Witold de Chevilly, ha mostrado su satisfacción por “el grado de implicación del alumnado y de los asistentes”, así como de los ponentes “que han hecho un hueco en sus agendas para participar en esta pionera iniciativa”. El director ejecutivo de New Direction ha explicado que “el objetivo era crear una herramienta para entender mejor lo que está pasando en Europa, no sólo en política sino en todos los sectores del mundo”.

En New Direction, colaborando con Posmodernia, “queremos aunar todas las ideas, que como hemos visto durante la Universidad de Verano tienen en cada sitio un significado y una interpretación diferente, para ser un grupo más fuerte y formado. Esto precisamente es lo que hace la izquierda, que por ejemplo en el Parlamento Europeo siempre vota en conjunto, esto no lo hace la derecha, y esto precisamente es lo que queremos evitar. ¿Cómo se hace, o cómo se consigue? Poniendo sobre la mesa este marco de debate donde podamos acercar todas las ideas”.

Además, de Chevilly ha matizado que “debido al alto nivel que este año ha tenido esta Universidad de Verano, el año que viene será más difícil, pero no cabe duda que debido al éxito de esta, la Summer University de New Direction, y Posmodernia a los que agradezco la implicación y el apoyo, ha llegado para quedarse y ser referente en este ámbito”.

Esta ha sido una alternativa al globalismo, pionera en España, que ha supuesto un antes y un después en el conocimiento de los participantes acerca del futuro europeo y las disyuntivas geopolíticas. El presidente de Posmodernia, Rafael Meléndez Valdés, ha realizado un balance positivo destacando “la necesidad de hacer cada vez más fuerte uno de los lemas de Posmodernia, pensamiento en acción. Hay que instruirse, organizarse y conmovernos por el entorno.