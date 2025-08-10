La Unesco agradece la labor de los bomberos en el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Una de las capillas afectadas por el incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, agradeció este sábado la actuación de los bomberos y de las autoridades locales que permitieron controlar el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad.

"Quiero destacar la rápida actuación de los bomberos y de las autoridades locales, que permitió controlar el incendio que afectó a la Mezquita-Catedral del Casco Histórico de Córdoba, inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco", indicó Azulay en la red social X.

Al tiempo, mostró su colaboración a las autoridades españolas para "garantizar la preservación y la rehabilitación de este monumento excepcional".

El monumento, uno de los más visitados de España, integra desde 1984 la lista del patrimonio de la humanidad que gestiona la Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La principal hipótesis es que el incendio se produjo por la batería eléctrica de una barredora. Los Bomberos de Córdoba lograron extinguir el fuego en apenas tres horas gracias, en parte, a los simulacros que se realizan anualmente en el monumento..