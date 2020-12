Las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Córdoba denuncian "despido encubierto" para regularizar sus puestos

Las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Córdoba han denunciado "despidos encubiertos" por parte del Consistorio para intentar regularizar sus puestos, que se encuentran en "fraude de ley" según una sentencia europea de marzo de este año.

Las 12 trabajadoras sociales, empleadas del área de Servicios Sociales como personal laboral indefinido (no fijo) con una antigüedad de entre 15 y 18 años, han denunciado que el Ayuntamiento convoque plazas a través del sistema de oposición libre, lo que no les permite tener en cuenta los méritos conseguidos tanto por experiencia como por formación, como sí lo hace el sistema de concurso-oposición. Es decir, un proceso que no tomará en cuenta ni puntuará sus años de trabajo y experiencia.

Las profesionales han denunciado que "se ha hecho por un proceso acelerado, sin consenso con los sindicatos y de forma unilateral" y, según afirman, el despido de estas personas supondrá un gasto en las arcas públicas al tener que cubrir la indemnización que conlleva.

Para solucionar este "fraude de ley", las trabajadoras recuerdan que el Gobierno central ha anunciado que se producirá un cambio en el Estatuto Básico de Empleado Público para regularizar la situación de temporalidad que existe en las administraciones. Al respecto, ponen de ejemplo al Ayuntamiento de Granada, que ha paralizado las convocatorias hasta conocer la solución del Estado.

El grupo de trabajadoras ha recordado al equipo de gobierno que mientras estuvo en la oposición "era favorable a procesos de estabilización", por lo que ahora "no se entiende la falta de compromiso y coherencia del Partido Popular con respecto a sus propios trabajadores".

Por último, recuerdan que el sector en el que se desarrollan está prácticamente dominado por mujeres y con "edad en dificultad para acceder al mercado laboral".