Dos trabajadoras de Servicios Sociales denuncian agresiones de usuarios

El sindicato CTA informó ayer de que una trabajadora social y una ordenanza, ambas de la Zona de Trabajo Social de la calle Motril, fueron "agredidas por usuarias de los Servicios Sociales" del Ayuntamiento, y que ambas empleadas denunciaron los hechos.

Desde CTA señalaron que los trabajadores de Servicios Sociales comprenden "la desesperación que muchos usuarios de los Servicios Sociales pueden tener, debido a las necesidades que tienen, pero para nada ello justifica la agresión contra los trabajadores sociales". Por ello, continuó, en este caso concreto hay que "agradecer la actuación de un trabajador de seguridad privada que ha evitado hoy la agresión a una ordenanza". Ambas trabajadoras "han denunciado los hechos" y, según el sindicato, "hasta ahora el Ayuntamiento no se ha dignado a dar cobertura jurídica a las trabajadoras agraviadas, incumpliendo de esa forma el propio convenio colectivo de los trabajadores municipales".

Además, "hoy [por ayer] se ha tenido que cerrar el Centro de Servicios Sociales de la calle Motril, tras el ataque e intento de agresión que ha sufrido la ordenanza, permitiéndose la entrada sólo a aquellos usuarios que lo hacían de forma ordenada y pacífica".

Según señaló CTA, "son muchas las agresiones que se han producido ya en este Centro de Servicios Sociales Comunitarios y las autoridades no abordan una solución que resuelva las agresiones y que disuada a algunos usuarios de agredir a los empleados municipales y al trabajador de seguridad privada". Así, ante las demandas del sindicato, desde el Ayuntamiento se ha dado hasta ahora "la callada por respuesta". No obstante, el sindicato reconoció que es cierto que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, accedió "a hablar directamente con las trabajadoras", ante las demandas de CTA, "para intentar conformarlas, evitando a los representantes legales de los trabajadores", que son "menos convencibles y más exigentes, pero las agresiones no las ha solucionado". El sindicato insistió en que esta situación de agresiones no puede continuar, porque las trabajadoras están aterradas".