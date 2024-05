El testimonio de Gema Barrera, paciente de insuficiencia cardiaca: "Llegó un momento en que el corazón no tiraba"

"Llegó un momento en que el corazón no tiraba, terminaba de trabajar a las 15:00 y me encerraba en una habitación dos horas para poder tomar aire". Es el testimonio de Gema Barrera, paciente de insuficiencia cardiaca y trasplantada del corazón en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, una enfermedad que afecta a 770.000 personas en España, como si toda la provincia cordobesa lo padeciera.

El Ayuntamiento de Córdoba y el Reina Sofía han presentado este miércoles su apoyo a No dejes que se apague, una campaña de concienciación sobre la insuficiencia cardiaca, impulsada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC). Durante la presentación, Gema Barrera ha ofrecido su testimonio como paciente.

Su travesía comenzó con taquicardias hace ya 20 años, pero a sus 37 años la derivaron desde Ciudad Real a Córdoba por una insuficiencia cardiaca avanzada. "Cuando lo padeces y tienes que seguir con tu vida estás luchando todo el día", ha expresado, al tiempo que ha contado que, entre los síntomas, "te cansas, te fatigas, te falta el aire y retienes líquidos".

El entorno laboral y familiar "cree que no haces más porque no quieres. No te falta una pierna ni un ojo, estás normal, pero te falta el aire", destaca. En agosto de 2017 la trasplantaron y ahora está para contarlo y para mandar un mensaje de ánimo a los pacientes que son diagnosticados, así como participar de esta campaña, que busca informar a la población de los síntomas de la insuficiencia cardiaca para que los identifique de forma temprana, acuda al médico y se puede llegar así a un diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida del paciente y a disminuir su riesgo de muerte.

La insuficiencia cardiaca es una enfermedad con una elevada mortalidad: su supervivencia se sitúa en torno al 50% a los cinco años del diagnóstico, por lo que no es mejor que la de muchos cánceres, según ha explicado el jefe de Sección de Cardiología Clínica en el Hospital Universitario Reina Sofía, Manuel Anguita.

"Es una enfermedad grave que ocurre cuando el corazón es incapaz de bombear la sangre de forma adecuada y, por tanto, no consigue enviar el oxígeno y los nutrientes necesarios a todos los órganos del cuerpo”, explica Anguita. Entre las principales causas de la insuficiencia cardiaca destacan el infarto de miocardio, la hipertensión, las valvulopatías, las miocardiopatías, las arritmias y tener factores de riesgo.

Sus síntomas son claros: falta de aire, cansancio, palpitaciones, hinchazón de pies y abdomen, falta de apetito y mareos. “La aparición de cualquiera de estas señales debe hacernos sospechar que padecemos este grave problema de corazón o que estamos teniendo una recaída, por lo que hay que consultar al médico”, remarca el cardiólogo.

La insuficiencia cardíaca es frecuente especialmente en personas de edad avanzada y es una de las principales causas de ingreso hospitalario. El Reina Sofía cuenta con la Unidad de Insuficiencia Cardiaca, que trata alrededor de 4.000 pacientes cada año, que habitualmente presentan insuficiencia cardiaca severa con o sin indicación de trasplante o asistencia ventricular. Unas cifras que muestran la importante demanda asistencial que se genera y la necesidad de este tipo de campañas de concienciación, subraya Elena García, directora médica del centro hospitalario.

Se calcula que en España hay 770.000 personas afectadas por insuficiencia cardiaca, lo que equivale al total de la población de la provincia de Córdoba. En concreto, se estima que entre el 4,7% y el 6,8% de los mayores de 45 años padecen esta enfermedad, cifra que alcanza el 16% en los mayores de 75 años. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022, 20.584 españoles fallecieron por insuficiencia cardiaca, 3.500 de ellos en Andalucía.

Además, la insuficiencia cardiaca representa más del 25% de todos los ingresos por enfermedades cardiacas y uno de cada diez ingresados por esta patología fallece antes del alta, ha informado Manuel Anguita. En un año, la mortalidad sube hasta el 20% y a los cinco años se sitúa en torno al 50%, como se ha indicado anteriormente. Por otro lado, el coste estimado de la insuficiencia cardiaca es de más de 3.000 euros por paciente al año.

La campaña

En el marco de esta campaña, la SEC y la FEC han promovido la iluminación en rojo de hospitales y edificios emblemáticos de toda España a lo largo del mes de mayo. En Córdoba a las 22:00 de este miércoles se iluminarán las fuentes del Vial.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha manifestado que es "un honor que la campaña llegue a Córdoba, ya que es imprescindible sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir la insuficiencia cardíaca, una afección que afecta a muchas personas y muchas de las cuales lo desconocen".

En este sentido, ha recordado que "el Ayuntamiento de Córdoba se suma a esta iniciativa, que entronca con los programas de sensibilización y prevención que se impulsan desde la Delegación de Salud y Consumo; precisamente, el último se centró en la salud cardiaca”.