Los sindicatos apuntan que la subida del paro en Córdoba no es solo consecuencia del coronavirus

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO en Córdoba han reaccionado a los datos del paro del mes de enero en Córdoba y han coincidido en señalar que a pesar de que el coronavirus ha tenido incidencia en la subida del desempleo, la situación laboral de la provincia no se debe únicamente a la pandemia.

Para el secretario de Formación y Empleo de UGT Córdoba, Manuel Torralba, estos datos reflejan "lo que nos temíamos para el mes de enero", donde se ha destruido casi un tercio de los empleos que se crearon en los meses anteriores.

"Los sectores agrarios y de servicios, como consecuencia del fin de las campañas comerciales y agrícolas, han tirado hacia abajo de las cifras y solo nos queda la esperanza de ver cómo el resto de sectores crean empleo, aunque no en la medida que nos gustaría", señaló Torralba.

En este sentido, el responsable del área de Empleo del sindicato cree que "en un año normal nos tocaría esperar la llegada de las fiestas primaverales para apreciar una recuperación en las cifras del paro, pero por desgracia, la pandemia sigue aún presente en nuestras vidas y mucho nos tememos que este año no va a ser así porque la actividad económica está muy supeditada a las condiciones de vida de los ciudadanos".

Sin embargo, Torralba ha dejado claro que "echar la culpa de todo a la pandemia es de no ser realistas, ya que no podemos ni debemos escondernos detrás de la situación sanitaria, que no tapa la precariedad de nuestro mercado de trabajo y la falta de un proyecto sólido y creíble de cambio de modelo productivo".

El secretario de Empleo de CCOO de Córdoba, Manuel Merino, ha afirmado que "siempre es una mala noticia la subida del paro, aunque era esperado porque enero ha sido tradicionalmente un mes negativo en este aspecto por el fin de la campaña de Navidad y la reducción de las campañas de la aceituna y los cítricos".

Según Comisiones, "es necesario reforzar el escudo social para proteger a las personas y la actividad económica, especialmente, a quienes ya no tienen ninguna prestación, que son el 57,6% de las personas desempleadas en la provincia", ha recalcado Merino quien ha insistido en que las ayudas a las empresas deben estar vinculadas al mantenimiento del empleo estable e indefinido.

Por su parte, la presidenta de CSIF en Córdoba, María Dolores Navajas, ha señalado que, como suele ser habitual en esta época del año, el incremento del paro durante el mes pasado es consecuencia de la progresiva finalización de la temporada de recogida de la aceituna y de la conclusión de la campaña comercial de Navidad, dos actividades que suelen generar muchas contrataciones en unas fechas muy determinadas y que finalmente se extinguen sin que otro sector productivo tome el relevo. "Resulta especialmente preocupante el índice de temporalidad de los empleos generados en enero, ya que se sitúa en Córdoba en más del 97%, siete puntos más que la media del conjunto de España", ha recalcado la dirigente sindical

La máxima responsable de CSIF ha puesto también el acento en la pérdida de casi 2.800 afiliados a la Seguridad Social en la provincia, "un dato que junto al de la subida del desempleo sería más inquietante aún si le sumaran los más de 6.000 trabajadores cordobeses que se encuentran actualmente incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)".