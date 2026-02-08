Tensión en Sector Sur tras la muerte de un vecino apuñalado: "Se bajaron de tres furgones con machetes"

Los vecinos de Sector Sur no dan crédito tras la tragedia sucedida en la tarde de este domingo. Nadie se esperaba que algo así pudiera pasarle a uno de los vecinos más conocidos y queridos del barrio, de quien sus amigos y convecinos han destacado que era "una buenísima persona que nunca se metía con nadie ni creaba ningún tipo de conflicto, al contrario, era muy amable y siempre hacía vida normal aquí".

"Siempre venía con nosotros a pasar el rato y a jugar a cualquier cosa. Hoy, por ejemplo, nos tocaba jugar al dominó, pero no podía porque había quedado con su familia. Era muy buena persona, un amigo muy querido que, además, siempre estaba ayudando a los demás. A mí me ha dado comida y ropa cuando he pasado malas rachas y lo mismo con otras personas cuando lo han necesitado", ha recordado uno de sus amigos con lágrimas en los ojos unas horas después de lo ocurrido.

Cesáreo tenía 37 años, era padre de tres hijos (una niña y dos niños) y este año se iba a casar. Vecino de Sector Sur, vivía en la calle Loja, donde este mismo domingo ha perdido la vida en un trágico asesinato. Antes de las 15:50 (cuando el 112 recibió las llamadas alertando de lo ocurrido) los vecinos se alarmaron porque escucharon una fuerte discusión con varias personas implicadas en las casas altas de la calle Loja.

Como han relatado a el Día de Córdoba quienes han podido presenciar lo ocurrido, la víctima estaba discutiendo con una o varias personas acompañadas de su familia, que lo estaban defendiendo. Tras varios minutos de discusión, los vecinos han relatado que, de un momento a otro, aparecieron en la calle Loja tres furgones de los que se bajaron hasta ocho personas equipadas con armas blancas.

"Se bajaron de tres furgones con machetes, palos, un hacha y un perro. Subieron a la casa corriendo y se lanzaron a por él con la familia mediando. En apenas dos minutos volvieron a las furgonetas corriendo otra vez, no nos dio tiempo ni a llamar a la policía, llegaron directamente para ir a por él", ha señalado una de las conocidas de la víctima, muy afectada por lo ocurrido y todavía "en shock".

Los agentes de la Policía Local fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos, llegando a hacer varias detenciones a las personas cuando huían en los furgones. Por el momento las fuerzas y cuerpos de seguridad han detenido a seis personas por este hecho, manteniendo la Policía Nacional un amplio despliegue en la zona, acordonada durante horas. Y es que, la tensión tras el trágico suceso ha sido enorme por parte de un vecindario muy afectado y que reclama "justicia".

Vecinos de Sector Sur tras el apuñalamiento de un hombre. / Luis Navarro

"En ningún momento estaba armado y fueron todos a por él. Hasta al padre le han pegado también en la cabeza por meterse a defenderlo y tiene unos 80 años. Estoy en shock, todavía no me lo creo. Por favor, solo pedimos que se haga justicia y que caiga sobre los que lo han hecho todo el peso de la ley. Que Dios lo tenga en su gloria y que la familia sepa que todos estamos con él", han reivindicado sus amigos y vecinos, quienes mantenían una fuerte relación con él por juntarse a diario en el barrio.

Entre lágrimas, decenas de allegados de la víctima han aguardado durante horas a pocos metros de la vivienda donde ha ocurrido todo. Allí, entre la seguridad policial y después de que los forenses hicieron su labor, durante la retirada del cadáver el hombre de 37 años, son muchos los amigos que han exigido justicia tras lo ocurrido al grito de "miserables", "lo han matado como a un perro" y "queremos justicia" entre otros comentarios.

Los amigos, además, han hecho un llamamiento a los servicios sociales para que actúen y ayuden a la familia de la víctima, pues "han vivido un episodio muy desagradable, ya que ha sido asesinado delante de sus familiares".