Un muerto y seis detenidos en una reyerta en el Sector Sur en Córdoba

Una reyerta en la calle Loja, en el Sector Sur, se ha saldado con un muerto y seis detenidos. El suceso ha ocurrido en torno a las 15:50, cuando el teléfono de emergencias 112 Andalucía ha recibido un aviso por una pelea con posibles heridos.

El 112 ha activado a Policía Nacional y Policía Local, que se encuentran actuando en el lugar de los hechos. Gritos y voces han alertado a los vecinos de la zona, que comentaban cómo una persona había sido apuñalada, huyendo del lugar los agresores.

Según las fuentes consultadas por este periódico, agentes de la Policía Local han detenido a seis personas por este hecho y el despliegue policial aún se mantiene sobre la zona.

Los gritos y el gran número de agentes de los dos cuerpos de policía que trabajan sobre los alrededores de la calle Loja ha causado la curiosidad de muchos vecinos, que se han acercado a ver lo que ocurría. En torno a als 17:00 un coche del tanatorio ha llegado hasta el lugar para trasladar el cadáver del hombre apuñalado.