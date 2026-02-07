La borrasca Marta en Córdoba, en directo | Juanma Moreno: "Tendremos problemas serios si hay más precipitaciones"

La borrasca Marta ha llegado este sábado a Córdoba con un aviso amarillo por lluvias en toda la provincia y un aviso naranja por fuertes vientos en las horas centrales del día. Todos los ojos estarán puestos en el río Guadalquivir, que está muy crecido tras las lluvias traídas por Leonardo y el resto del tren de borrascas que ha vivido la provincia en las últimas semanas y ha amanecido este sábado con 5,32 metros de altura a su paso por la capital, tras rozar los 6 metros el viernes.

Esta crecida del río ha obligado al desalojo de las zonas de la capital y el resto de la Cuenca del Guadalquivir que se anegaron en el año 2010. Más de 1.600 personas han tenido que abandonar sus viviendas en desalojos preventivos, ya que la previsión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es que el río pueda alcanzar los niveles que tuvo hace 16 años, cuando provocó una gran inundación. El casco urbano no corre riesgo según los modelos de la CHG.

Sigue en directo el minuto a minuto de este nuevo temporal en Córdoba.