Consternación en Ciudad Jardín por el presunto asesinato de una joven a manos de su padre: "Salí a intentar ayudar, pero ella estaba muy mal"

La tragedia se ha trasladado este martes a Ciudad Jardín, más concretamente a la zona de Cercadilla, junto a la avenida de Medina Azahara. En la noche del lunes, pasadas las 21:45, en uno de los edificios de la calle Villa de Rota, una joven de 30 años fue presuntamente asesinada por su padre, que fue detenido. Según fuentes de la investigación a las que ha tenido acceso El Día de Córdoba, la víctima padecía una discapacidad y el padre presuntamente acabó con su vida asfixiándola con un cinturón. Un suceso que dejado sumido en la consternación al vecindario tras conocer los hechos.

Tanto el supuesto asesino como la joven, de 30 años, llevaban viviendo en la calle Villa de Rota solo tres meses. Se habían mudado recientemente procedentes de Huelva y en Ciudad Jardín estaban de alquiler en uno de los bajos de este edificio de seis plantas donde residen decenas de personas. Para los vecinos, como ha podido conocer de primera mano este periódico, eran dos personas "aparentemente normales" que no habían dado ningún problema en el poco tiempo que llevaban viviendo allí. De hecho, la mayoría de los residentes no han sido conocedores de lo sucedido hasta bien entrada la mañana del martes.

Quien sí vivió lo sucedido muy de cerca fue Claudia, una joven enfermera que apenas lleva una semana viviendo en el mismo edificio -y en la misma planta- donde ocurrió la trágica muerte de la mujer de 30 años. Como ha relatado Claudia, ella asistió a la atención sanitaria de la joven presuntamente asesinada en cuanto escuchó "que había mucho ruido fuera". Los equipos del 061 y de la Policía Nacional llegaron al edificio y decidió "ayudar" en todo lo posible. "Salí a intentar ayudar, pero ella estaba en muy malas condiciones", ha indicado la joven enfermera, quien no llegó a ver las heridas que le provocaron el fallecimiento porque "ya estaban los equipos sanitarios atendiéndola".

"Intentamos hacer todo lo posible por ella, pero se la llevaron de urgencia", ha añadido Claudia impactada por lo ocurrido a su vecina tan solo una semana después de mudarse a este edificio de Ciudad Jardín. El administrador de la comunidad, que no se encontraba en el edificio durante la noche del lunes, ha explicado que "eran personas normales" y que nunca habían hecho "nada raro como para pensar que algo así podía ocurrir". Y es que, ningún vecino podía esperarse un suceso así en una zona "tranquila, llena de familias, estudiantes, personas mayores y mucha gente trabajadora".

La vivienda donde ocurrieron los hechos ha amanecido precintada por la Policía Nacional, lo que ha llamado la atención de los vecinos, quienes, al salir del ascensor hacia la planta baja, no han podido evitar toparse con la cinta policial y quedarse "boquiabiertos" al enterarse de lo ocurrido. "Lo he leído en la prensa por la mañana, pero no esperaba que lo que había leído hubiese ocurrido aquí, estoy ahora mismo sin palabras", ha comentado uno de los vecinos, un joven que apenas lleva viviendo dos semanas en este edificio.

/ Juan Ayala

Le ha ocurrido igual a una pareja que reside en el tercero desde hace seis meses: "No nos hemos enterado de nada ni conocíamos a las personas". Otro vecino de la primera planta que vive junto a su mujer sí se enteró de lo ocurrido durante la noche del lunes. "Pensábamos que había sido una pelea y nos imaginábamos que habría muerto alguien por todos los que vinieron, pero no nos atrevimos a bajar", ha explicado el señor, incrédulo como uno de los propietarios de una de las viviendas del bloque, que se ha quedado "muy sorprendido" al entrar al portal y enterarse del presunto asesinato.

"Yo paseo a mi perro por aquí todos los días y los conozco de vista. Parecía que ambos tuviesen una relación normal entre ellos y no han dado nunca problema ninguno. Es una sorpresa muy triste porque en este barrio no suelen pasar cosas así, es un barrio tranquilo", ha lamentado una vecina del bulevar Hernán Ruiz cuando esta mañana, al pasar junto al portal donde ocurrieron los hechos, se ha enterado de lo sucedido sin lograr evitar emocionarse y sollozar pese a no tener ningún vínculo con ellos.

En estos momentos, el padre se encuentra bajo custodia policial ingresado en el Hospital Reina Sofía, al presentar heridas, ya que, según las fuentes consultadas, después de supuestamente matar a su hija, intentó suicidarse. Por su parte, los agentes han abierto una investigación y en las primeras pesquisas descartan que, a pesar de que el hombre detenido está incluido en el sistema Viogén, "el móvil del homicidio sea por violencia de género" o violencia vicaria, la ejercida contra los hijos de las parejas o exparejas.