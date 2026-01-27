Detenido un hombre por la muerte de su hija en su casa en Córdoba

La Policía Nacional ha detenido en la noche de este pasado lunes a un hombre por un presunto delito de homicidio tras supuestamente matar a su hija mayor de edad en una casa de Córdoba capital, según han informado fuentes de la investigación.

En este sentido, los hechos han ocurrido sobre las 23:00 del lunes, cuando se ha recibido la alerta y los agentes de la Policía Nacional se han personado y han hallado a la hija fallecida en el domicilio, situado en el barrio de Ciudad Jardín.

En estos momentos, el varón se encuentra bajo custodia policial ingresado en el Hospital Reina Sofía, al presentar heridas ya que, según las fuentes consultadas, tras supuestamente matar a su hija intentó suicidarse.

Por su parte, los agentes han abierto una investigación y en las primeras pesquisas descartan que "el móvil del homicidio sea por violencia de género" o violencia vicaria, la ejercida contra los hijos de las parejas o exparejas.