El sector del taxi advierte de que Uber solo podría operar con 16 conductores

En Córdoba hay más de 700 licencias de taxi operativas, de las que 509 se encuentran en la capital y el resto en los municipios de la provincia. La normativa actual establece una autorización de VTC -vehículo con conductor- por cada 30 de taxis. Pues, según estas cifras, en Córdoba la multinacional norteamericana Uber solo podría operar con 16 vehículos. Son los datos que ayer ofreció el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Auttacor), Miguel Ruano, después de que la compañía haya anunciado que llegará a Córdoba en las próximas semanas con medio centenar de coches. Para Ruano, el anuncio de Uber no ha sido una sorpresa porque Córdoba "estaba en sus planes de expansión", después de haber copado "ciudades de España, como Madrid o Barcelona".

Ruano, que también es el máximo responsable de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, consideró que el servicio que presta Uber es "competencia desleal e ilegal" frente al taxi. A pesar de ello, descartó que vayan a producirse movilizaciones y/o protestas porque "no les vamos a dar publicidad". También mostró "la preocupación" del colectivo por el "aumento bestial" de los vehículos de alquiler con conductor.

El Consejo de Ministros del viernes aborda el Decreto del sector de transporte y las VTC

Las estimaciones de Uber son que su servicio será un 30% más barato que el taxi y un 15% que Cabify, teniendo en cuentas su tarifas por tiempo y kilómetro. El minuto lo tarifica a 0,10 euros y el kilómetro a 1,20 euros. El coste de cancelación será el mismo del mínimo, 3,50 euros. Sin embargo, para Ruano "el usuario tiene que saber que no tiene una tarifa regulada y que el servicio -de Uber- no vale igual por la mañana que por la noche". "Uber es Google, no le interesa las personas, sino los datos", aseguró, al tiempo que afirmó que el 20% de la recaudación de esta multinacional "va a paraísos fiscales".

Ante la llegada de la compañía, Ruano aseguró que desde el sector del taxi "vamos a continuar en nuestra línea de seguir mejorando". "Cada uno será libre, pero el taxi siempre estará ahí", defendió, al tiempo que insistió en que el sector "va a trabajar por tener una regulación".

También se refirió al Consejo de Ministros de pasado mañana en el que se lleva el Decreto con las medidas anunciadas el pasado mes de julio por parte del Gobierno para intentar acabar con el conflicto que existe entre el sector de taxi y el de los vehículos VTC, las empresas como Uber y Cabify en las ciudades en las que ya operaran y que generaron numerosas protestas y altercados el pasado verano. El decreto ley, según ya expuso el Ministerio de Fomento, habilitará a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos regular las VTC para, entre otras cosas, exigir una licencia urbana extra y medidas adicionales como la restricción para circular determinados días de la semana en función de las matrículas u horarios fijados. Ruano reconoció que en el sector están a la espera del resultado del Consejo del Ministros. Las asociaciones del taxi ya mostraron su expectación a que la normativa se ajuste a lo exigido al Ministerio de Fomento y que se pueda convalidar en el Congreso de los Diputados.

Tras los incidentes y peticiones del sector y, según recoge la referencia del Consejo de Ministros del 3 de agosto, el Gobierno reconoce que la actividad desarrollada por el taxi "se encuentra sujeta a condicionamientos establecidos por las normativas locales y autonómicas (tarifas obligatorias en todo caso, horarios y calendarios determinados, estacionamientos en zonas reservadas, etc.), mientras que la actividad de las VTC ha venido gozando desde el principio de un régimen mucho más flexible, sin perjuicio de la obligatoriedad de la precontratación de servicios". Así, propuso en agosto la creación de un Grupo de Trabajo de Propuestas y Buenas Prácticas Relativas a los Sectores del Taxi y las VTC, para analizar e identificar aquellos aspectos que pudieran ser susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la competencia y la prestación del servicio de ambos, así como compartir buenas prácticas y experiencias exitosas en la búsqueda de soluciones que corrijan el desequilibrio actual. En la misma referencia se alude al Registro de Comunicaciones de los Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor, "que se encuentra en fase de desarrollo tecnológico en el Ministerio de Fomento como un mecanismo de control esencial para el cumplimiento de la normativa. Se está trabajando con el objetivo de que el mismo pueda empezar a utilizarse a final de este año 2018".

"Lo veíamos venir ya", aseguró el portavoz de Etaxi, José Hoyo, quien consideró que, por ello, "se tenía que haber solucionado en su día". Así, aludió al hecho de la retirada del carnet profesional, lo que provocó que cualquier persona pueda ponerse al frente de un taxi. A su juicio, el servicio que prestará Uber será "buitre y van a tirar los precios". En esta línea, lamentó que "no van a tener control de precios y eso es una barbaridad porque el sector del taxi es un servicio público". Hoyo también se refirió al próximo Consejo de Ministros y los beneficios que reportará su aplicación para el sector del taxi. Consideró que ante esta situación "el Ayuntamiento y no mirar hacia otro lado".

Además de en Málaga, la aplicación de la compañía estadounidense ofrece desde ayer su servicio en Sevilla y en las próximas semanas sumará su oferta en Granada y Córdoba. Desde el 5 de junio ya operaba en Málaga y en la Costa del Sol, desde la capital hasta Marbella, así que la comunidad andaluza concentrará cuatro de las seis áreas en las que prestará servicio en España. Así, fuera de Andalucía, Uber opera en Madrid, desde 2016, y en el área metropolitana de Barcelona desde el pasado mes de marzo.