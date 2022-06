Los sanitarios de Córdoba reclaman "plantillas al 100%" para evitar más agresiones

La sanidad cordobesa se ha levantado este miércoles con firmeza para mostrar su más rotundo rechazo a la agresión sufrida el lunes por varios profesionales de la planta sexta del Hospital Provincial, que requirió de la presencia de varias dotaciones de la Policía Nacional y Local. Decenas de delegados de los sindicatos presentes en el Comité de Seguridad y Salud del Hospital Universitario Reina Sofía se han concentrado este miércoles para expresar su indignación.

El secretario de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, quien es además delegado de prevención, ha advertido de que "el plan de agresiones no está funcionando” y ha apostado por “reforzar la campaña de concienciación a la ciudadanía para que ejerzan su derecho a reclamar por las vías adecuadas". "Si hay algún problema o disconformidad se tiene que hacer a través de reclamaciones u otras vías legales”, porque “es inadmisible cualquier tipo de agresión, no tiene justificación alguna”.

Para CCOO, la mayoría de las personas que agreden al personal de la sanidad “suelen estar disconformes con alguna prestación, por las largas esperas, porque la atención recibida consideran que no es la adecuada...”, ha comentado el secretario general. Y ha explicado que, “a veces, donde tendría que haber tres enfermeras hay una y donde tendría que haber dos auxiliares hay uno y a veces es imposible atender las necesidades de los y las pacientes y eso es un problema de la administración, que es la que tiene que poner solución a la falta de personal”.

Damas ha pedido durante la concentración “plantillas al 100%, porque eso evitaría muchos problemas porque se daría una buena atención y se evitarían conflictos que hoy se están dando”. En este sentido, ha pedido al nuevo gobierno de Juanma Moreno que “refuerce las plantillas” y “la creación de un Observatorio de Agresiones donde estén presentes tanto la administración, como profesionales y los representantes de los trabajadores y trabajadoras, cuerpos de seguridad, etc. para entre todos buscar una solución a esta lacra de las agresiones”.

Según los datos recabados por CCOO, diariamente en Andalucía se agrede a 3,30 profesionales y en Córdoba, de 2007 a 2021, se han producido 1.804 agresiones, la tercera provincia de Andalucía con más agresiones en proporción a la plantilla. Además, tras la bajada de las cifras de agresiones en 2020 a causa de la pandemia (ese año se produjeron 114 agresiones frente a las 145 de 2019), en 2021 ya se ha notado un incremento de casos, con 132 agresiones en la provincia.

Desde UGT, la secretaria provincial de Sanidad, Mari Carmen Heredia, ha denunciado que “los profesionales de la planta se sintieron amenazados, asustados e indefensos ante una situación en la que fallaron las cámaras de seguridad tanto de los pasillos como de los ascensores, algo que no debe ocurrir nunca, ya que de ello depende la protección de los trabajadores y usuarios y es un recurso que facilita enormemente a la hora de realizar las pertinentes denuncias”. UGT ha censurado que “se ha invitado a la concentración a la administración del Hospital Universitario Reina Sofía, pero se ve que tendrían una agenda muy ocupada porque no han acudido”.

Frente a todo lo ocurrido, ha llamado a la calma y al diálogo a los usuarios de los servicios públicos, así como de usar, si lo creen pertinente, las vías habilitadas para cursar las reclamaciones que consideren oportunas.

Mientras, el Sindicato de Técnicos de Enfermería ha solicitado que se revisen las cámaras de seguridad del hospital por si hubiera que llevar a cabo alguna actuación ante los altercados vividos en la tarde del lunes. "No hay justificación para que ni pacientes ni familiares, como ha sido en esta ocasión, arremetan contra los profesionales o las instalaciones sanitarias ante una situación que no es la que ellos desean", han incidido.

“Ningún profesional sanitario puede venir a trabajar con el miedo de pensar cómo va a reaccionar pacientes o familiares ese día. El riesgo de sufrir una agresión no es inherente a ninguna profesión sanitaria y no podemos seguir sufriendo esta lacra. Los profesionales sanitarios”, ha explicado Juan Antonio Moreno, secretario provincial de SAE en Córdoba, quien ha insistido en la necesidad de implementar medidas contundentes, que se cumplan debidamente y no queden en multas económicas, y que se lleven a cabo estrategias de concienciación social para luchar contra estos lamentables sucesos.

El Colegio de Enfermería se suma al rechazo

También el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha mostrado su repulsa y condena ante la agresión múltiple y ha respaldado la concentración. De igual manera, y ante el hecho de que al parecer no funcionaron las cámaras de seguridad de la zona en la que se produjo esta agresión, el Colegio exige al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la puesta en funcionamiento de estas cámaras, así como la presencia de personal de seguridad en aquellos servicios, unidades o zonas del Hospital en las que existe más riesgo de producirse sucesos de este tipo.

Desde el Colegio cordobés se anima a los profesionales a denunciar cualquier tipo de agresión, sea física o verbal, ya que cualquier tipo de coacción, amenaza o ataque, aunque no sea físico, también es una agresión intolerable.

“A pesar de los avances registrados con el Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del SAS, los datos de agresiones siguen siendo inaceptables, y se recuerda a las enfermeras y enfermeros cordobeses la importancia de denunciar los mismos y de comunicar los casos al Colegio, para que también la Organización colegial pueda presentarse como acusación particular en vía judicial”, ha recordado el presidente en funciones del Colegio de Enfermería de Córdoba, Enrique Castillo. La entidad dispone de una asesoría jurídica a disposición de todas las enfermeras y enfermeros cordobeses que lo necesiten ante casos de este tipo, sin ningún coste.