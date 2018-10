"En la sanidad pública existe una infradotación de cardiólogos"

El cardiólogo Manuel Anguita (Torredonjimeno, Jaén, 1957) lleva un año al frente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), que celebrará en 2019 sus 75 años y cuyos actos se acaban de anunciar. Esta entidad está formada por casi 6.000 socios "que están entregados al cuidado de sus pacientes y también a las actividades de la Sociedad", indica el especialista, que desde 1987 está vinculado al Hospital Reina Sofía y ahora se ha incorporado a Quirón.

-¿Cuál es la misión de la Sociedad Española de Cardiología?

-Los objetivos fundamentales de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), como los de otras sociedades científico-médicas, son, en primer lugar, la actualización de la formación en enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, el fomento y facilitación de la investigación de estas patologías y, por último, la actuación en la prevención no sólo a nivel de pacientes sino de población en general. Para eso tenemos un programa de formación con congresos, cursos, un congreso virtual que llega casi a 6.000 profesionales y másteres en colaboración con diferentes universidades.

-¿Qué balance hace de este año al frente de la SEC?

-Ha sido un año con mucho trabajo pero muy provechoso y satisfactorio. Se puede resumir en una realización personal y profesional. Desde este trabajo puedo colaborar con un objetivo muy importante que es mejorar la salud cardiovascular de nuestros pacientes.

-¿Qué supone la celebración del 75 aniversario?

-Cumplir 75 años para cualquier persona es algo que hay que celebrar; es algo bonito y emotivo. Y para una sociedad científica mucho más. Hay dos aspectos centrales en esto. Por una parte, el agradecimiento a todas las personas que a lo largo de estos 75 años han colaborado para que la SEC se haya convertido en lo que es, una sociedad científica con una marca de calidad; y a la vez es un reto para el futuro. Aquí no te puedes quedar parado, hay que seguir trabajando y sobretodo innovando en esta época en la que cambia todo tan rápido debido a la aparición de las nuevas tecnologías y los cambios sociales.

-¿Qué necesidades tiene la Cardiología como especialidad a nivel de la sanidad pública?

-La Cardiología posiblemente sea una de las especialidades con más prestigio y más reconocidas dentro de la sanidad española, que ya es una muy buena sanidad, pero existe una infradotación de personal, de cardiólogos, en la sanidad pública española. El número de cardiólogo por 100.000 habitantes está por debajo de la mayoría de los países de nuestros entorno y eso a veces se nota en que existe una sobrecarga asistencial. También es posible que hayan influido estos años de crisis, con los recortes, en los que no se han sustituido las bajas y jubilaciones. Creo que ahora mismo hay una necesidad de un mayor número de contratos a cardiólogos en la sanidad pública española. Por otra parte, también echamos en falta desde la SEC que se tome más en cuenta a quienes representan a los profesionales de la Cardiología en la toma de decisiones a nivel político y de gestión del sistema sanitario en lo que respecta a esta especialidad. También advertimos que es necesaria más organización en la toma de decisiones para que los pacientes, independientemente de donde vivan, reciban exactamente la misma atención y cartera de servicios. Una aspiración que nos gustaría, supongo que como a los médicos de otras especialidades, es que la historia clínica de cada ciudadano fuera única en toda España y no por comunidades autónomas.

-¿Qué nivel hay en esta especialidad en España y en concreto en Córdoba?

-Está al nivel de cualquier cardiología mundial. De hecho, en un informe publicado en la revista TheLancet, la española estaba entre las diez mejores del mundo, por delante incluso de países con mayor nivel de riqueza. Luego, en Córdoba es bien conocido que hay uno de los servicios de Cardiología más punteros de España. Los cordobeses pueden estar tranquilos y orgullosos.

-¿Qué consejos da para la prevención de las enfermedades cardiovasculares?

-Lo principal es hacer una vida saludable, ejercicio físico regular y moderado, abstenerse del tabaco y no consumir otras drogas. Estas medidas deberían ser obligatorias desde la infancia, que es desde donde hay que aprender a vivir bien y sano. Hay que hacer una dieta cardiosaludable, parecida a la mediterránea, sobre todo que no sea muy abundante; combatir la obesidad, no abusar de la sal... Si todos hiciéramos esto se evitarían más del 80% de las enfermedades cardiovasculares. Como en los adultos es muy difícil cambiar los hábitos, donde habría que incidir es en la escuela y desde las familias de los niños. Desde la SEC queremos que se hagan reformas legislativas para aumentar las horas de educación física en los colegios y normas que prohíban determinados tipos de alimentos, como ya se está haciendo en parte, pero creemos que se debe restringir más.