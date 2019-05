Roban parte del ajuar del Rescatado en la iglesia de los Trinitarios

La Policía Nacional investiga el robo que se ha producido en el interior de la iglesia de los Trinitarios y que ha afectado, principalmente, a la imagen del Rescatado.

Según las fuentes a las que ha tenido el Día, el robo se produjo el jueves entre las 15:30 y las 16:30 en el interior de la parroquia y el autor o autores se llevaron, entre otros, varios enseres de las cofradías del Rescatado y también del Cristo de Gracia, conocido popularmente como El Esparraguero.

Las mismas han explicado que en el lugar donde se encuentra la imagen del Rescatado, que sale en procesión cada Domingo de Ramos es considerado como el Señor de Córdoba, hay instalada una cámara de seguridad que puede servir de ayuda para comprobar quién ha sido el responsable del robo de una de las potencias de la imagen. Lo que sí han confirmado, por el momento, es que se trata de "un hombre delgado".

No obstante, la del Rescatado no ha sido la única imagen dañada, ya que según han detallado, también se han llevado enseres del Cristo de Gracia, aunque no han podido detallar de cuáles se tratan y, además, la Virgen del Grupo Joven del Rescatado ha aparecido tirada en el suelo.

La Policía mantiene abierta la investigación por estos hechos, que constituye un delito contra el patrimonio, y analiza todas las pruebas que tiene hasta el momento para averiguar y esclarecer cómo sucedieron los hechos y cómo accedió el autor o autores al templo.

Mientras tanto, la iglesia permanece abierta y esta mañana varias personas se encontraban en su interior rezando frente a la imagen del Rescatado.