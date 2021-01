Nuevas medidas contra el coronavirus en Córdoba: confinamientos, restricción de horarios y reducción de la movilidad

Córdoba y el conjunto de Andalucía estrenan en la medianoche de este domingo nuevas medidas para intentar frenar el imparable avance de la tercera ola del coronavirus. El presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, anunciaba el endurecimiento de las limitaciones a última hora de la tarde del viernes, tras la reunión del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto (Comité de Expertos), que orienta al Gobierno andaluz en relación con la pandemia del coronavirus, con el fin de frenar el rápido ritmo de contagios de coronavirus que se está produciendo en esta tercera ola.

Las nuevas medidas en Córdoba y Andalucía incluyen las siguientes restricciones:

Andalucía mantiene el cierre perimetral . Solo se puede entrar o salir con causa justificada.

mantiene el . Solo se puede entrar o salir con causa justificada. Cierre perimetral de todas las provincias .

. Se decreta el confinamiento perimetral de todos los municipios con una tasa superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Esta barrera la superan actualmente 21 municipios de Córdoba que puedes consultar en este enlace.

de todos los municipios con una tasa superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Esta barrera la superan actualmente 21 municipios de Córdoba que puedes consultar en este enlace. El comercio y la hostelería debe cerrar a las 18:00.

debe cerrar a las 18:00. En los municipios con una tasa superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes (estas 12 localidades de Córdoba) la hostelería y el comercio no esencial deben permanecer cerrados.

Las reuniones quedan limitadas a cuatro personas , incluidas las que se produzcan en la hostelería.

quedan limitadas a , incluidas las que se produzcan en la hostelería. Además de estas medidas genéricas, el presidente de la Junta ha anunciado que Andalucía pedirá oficialmente al Gobierno de España adelantar el toque de queda a las 20:00 y la posibilidad de ordenar el confinamiento domiciliario allí donde las autoridades lo vean conveniente.

En caso de que el Gobierno de España lo autorice, ambas medidas se pondrán en vigor y el confinamiento domiciliario se decretaría para los municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Con las cifras actuales de contagios, Juanma Moreno ha indicado que serían 91 municipios de Andalucía los que habría que confinar domiciliariamente a sus habitantes por tener una incidencia acumulada de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Estas normas entrarán en vigor a las 00:00 del domingo 17 de enero tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el sábado 16 de enero. El presidente ha comunicado que estarán en permanente revisión para que puedan ser rebajadas o aumentadas en caso de que los datos de contagios así lo indique.

Confinamiento voluntario

El presidente Juanma Moreno ya insistió en apelar a la "responsabilidad" de los ciudadanos ante el avance "explosivo" de la tercera ola de la pandemia y pidió a los andaluces "quedarse en casa en la medida de sus posibilidades"; e intentar "no multiplicar reuniones sociales no necesarias" ni trasladar a los hogares los encuentros con amigos o familiares no convivientes.

Moreno alertó sobre la necesidad de no convertir las casas en "minirestaurantes" donde reunirse con amigos o familiares no convivientes y advirtió de que ni la Junta ni ninguna administración puede "estar en las casas ni en fiestas clandestinas".

Movilidad limitada

Andalucía se mantiene cerrada perimetralmente y solo se podrá entrar y salir de la comunidad por causas justificadas. Se añade ahora la limitación de movilidad a la provincia, aunque con una revisión permanente por si hubiera que limitarla a nivel municipal en algún momento por consejo de los expertos.

El cierre perimetral de los municipios alcanza a 219 localidades de toda Andalucía y a 21 de Córdoba. Concretamente, a aquellas que presentan actualmente una tasa de contagio superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Toque de queda pendiente de recibir autorización

Asimismo, el toque de queda entre las 22:00 y las 06:00. El Gobierno andaluz pedirá formalmente al Ministerio de Sanidad que esta limitación de la movilidad se amplíe desde las 20:00 para implementarla en aquellos territorios que los expertos consideren necesarios.

Si el Gobierno central lo autoriza, la idea de la Junta es que el toque de queda se extienda entre las 20:00 y las 06:00.

Cierre de las actividades no esenciales

En lo que respecta a la actividad económica, se ha vuelto a fijar un nuevo cierre de todos los negocios no esenciales a las 18:00.

Se ha eliminado la prerrogativa de las cafeterías que sí podían abrir hasta las 20:00 horas. Respecto a los negocios de hostelería que preparen comidas para llevar, los ciudadanos podrán recoger pedidos en ellos hasta las 21:30, encargarlos por teléfono hasta las 22:30 y recibirlos a domicilio hasta las 23:30.

Aquellas localidades que se encuentren en nivel cuatro, grado dos (actualmente las 12 en Córdoba que tienen una tasa de más de 1.000 casos por 100.000 habitantes), deberán cerrar toda actividad comercial no esencial, incluyendo la hostelería y el ocio.

Las reuniones quedan limitadas a cuatro personas incluidas las que se celebren en bares y restaurantes.

De otro lado, el curso escolar en etapa obligatoria se mantiene "con normalidad como hasta ahora", mientras que en el caso de la universidad las clases serán 'on line' exclusivamente sólo en aquellos centros que se encuentren en zonas con nivel cuatro de alerta, esto es actualmente, Granada, Jaén, Almería y Jerez.

Sí se permitirán los desplazamientos, sin acompañamiento, de deportistas federados, de alto nivel o de alto rendimiento, entrenadores, jueces o árbitros federados, para las actividades deportivas de competiciones oficiales que se encuentren autorizadas en cada momento.