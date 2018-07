El rector pide un modelo de financiación acorde a la singularidad universitaria

Es su segundo mandato al frente de la Universidad de Córdoba (UCO), pero no por ello sus demandas son menores. Y ayer, el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, demandó "un modelo de financiación que dé respuesta a la singularidad de cada universidad". Gómez Villamandos hizo esta reivindicación en el discurso que ofreció tras la toma de posesión del cargo -tras las elecciones del pasado 17 de mayo-, en un acto que se celebró en el Palacio de San Telmo de Sevilla y al que acudió la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

La petición del rector de la UCO se debe a que el reparto en la financiación no es equitativo y deja fuera aspectos, entre otros, como el más que probado y elevado índice de investigación de la propia institución académica, que, por otra parte, no es una de las que más alumnado tiene en Andalucía. Así recordó que se trata de un proyecto en que se viene trabajando desde hace mucho tiempo "y sobre cuyos pilares fundamentales deberíamos alcanzar un acuerdo la Junta y las universidades, más pronto que tarde". En este aspecto, incidió en la necesidad de alcanzar "un acuerdo que consolide todo lo logrados y se base en los principios de convergencia, plurianualidad, suficiencia y cobertura financieras". Gómez Villamandos consideró necesario también que este modelo "garantice el incremento presupuestario necesario para que podamos cumplir con nuestras obligaciones como universidades públicas, y sobre el que se nos exija a las universidades rendición de cuentas y cumplimiento de objetivos". Para el máximo responsable de la institución académica durante los próximos cuatro años esa financiación no ha de ser sólo pública. A su juicio, "Andalucía, España, necesitan, necesitamos, que el sector productivo haga una apuesta real por la innovación a través del conocimiento". "Tenemos todas las piezas del puzzle para ello, y el encajarlas adecuadamente debe ser un reto compartido que deberíamos alcanzar", anotó.

En su discurso también ofreció alguna referencia a su nuevo equipo de gobierno, al que ha incorporado el vicerrectorado de Desarrollo Territorial, y competencias como las de política inclusiva, sostenibilidad, innovación docente y cultura. Se trata de una apuesta en la que "evidenciar las líneas prioritarias de los próximos cuatro años, junto a las irrenunciables de investigación, docencia e internacionalización. Todo ello sustentado en una gestión profesional, pilar básico del buen funcionamiento de una institución".

No se olvidó tampoco de aludir al trabajo desarrollado por las universidades durante la crisis. Un periodo en el que, según Gómez Villamandos, "hemos demostrado que sabemos hacer nuestra labor". "Lejos de la crítica fácil y de los intereses creados para desprestigiar a la universidad española, en general, y pública en particular, la Universidad sigue siendo una de las instituciones mejor valorada por la sociedad, desarrollando nuestras funciones con buena nota", señaló.

Mientras, la presidenta de la Junta aseguró que "la universidad pública andaluza va a ser una pieza fundamental en la evolución de nuestro modelo productivo", para que la igualdad esté blindada y "el límite lo ponga nuestro talento y nuestra entrega". Díaz destacó la "cohesión social" que ha significado para el sistema la bonificación de matrículas al 99%, elevando el rendimiento académico y garantizando la igualdad. Un cambio, anotó, que "lo abrió, en España, Andalucía y otras comunidades autónomas lo van a implantar también". La presidenta consideró que la investigación universitaria, con colaboración público-privada, es también fundamental para "adelantarse" a la "revolución digital que vamos a vivir de forma inmediata" y, en esta línea, ha apostado por llevar a cabo la "transferencia de conocimiento a más velocidad".