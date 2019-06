El PSOE advierte de que paralizar el tanatorio de Cecosam supondrá el cierre de empresas del sector

El PSOE ha criticado la decisión del cogobierno del PP y Ciudadanos de no desarrollar el proyecto aprobado por el consejo de administración de Cecosam, para la construcción de las oficinas centrales de la empresa, así como de salas de velatorio en el cementerio de San Rafael.

Y es que, según los socialistas, esta decisión ya "ha tenido ya sus primeras consecuencias, materializadas en el cierre, desde el pasado viernes día 21, de la Funeraria Albia, dejando en el paro a sus trabajadores".

A juicio de la concejala del Grupo Municipal Socialista, Alicia Moya, este cierre no será el único que puede producirse en el sector funerario de la ciudad, si el Gobierno municipal "insiste en no llevar a la práctica el proyecto aprobado por el consejo de administración de Cecosam, cuyo objetivo no fue otro que el de crear empleo digno y de calidad, dibujar un marco para que todas las empresas del sector puedan trabajar en igualdad de condiciones y que la empresa pública sea viable".

Según Moya, el proyecto aprobado en el anterior mandato "garantizaba la existencia de la suficiente oferta para que la ciudadanía pudiera elegir entre diferentes empresas y por lo tanto garantizando las condiciones de competencia suficiente, para que los precios no se disparen, ya que de todos es sabido que, a menor oferta precios más altos".

Para la concejala socialista, de continuarse con la línea de gestión emprendida por el gobierno de "debilitar" a Cecosam, en un plazo no muy largo "se coloca a las mayoría de las funerarias cordobesas al borde del cierre, lo que supondría un quebranto irreparable para el empleo en el sector y para el bolsillo de la ciudadanía, a la hora de tener que utilizar un servicio que, de seguir así las cosas, se va a prestar en un régimen de casi monopolio".