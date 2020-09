El PSOE acusa a Bellido de vivir "en una realidad paralela" y de una "gestión nula" frente al coronavirus

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha acusado al alcalde, José María Bellido, de vivir "en una realidad paralela" y de llevar a cabo una "gestión nula" frente a la crisis sanitaria derivada del coronavirus.

La respuesta que está dando el actual cogobierno de PP y Cs ante la pandemia, ha dicho Ambrosio, "no es la adecuada" y ha criticado que el alcalde, después de más de seis meses de crisis sanitaria, "no ha cambiado el paso" y "no ha modificado su modelo de gestionar la ciudad".

Según la socialista, Bellido "vive en una realidad paralela, esperando a que todo pase y que pase sin que le roce" por lo que considera que esa "gestión nula la están pagando los ciudadanos".

Ambrosio ha hecho referencia al plan estratégico sobre el que pivotan los cuatro años de mandato de Bellido. Un plan estratégico, ha afirmado, que estará listo en dos años, lo que "creemos que es demasiado tarde".

La portavoz del PSOE en Capitulares también ha hecho referencia a las ordenanzas y a los presupuestos, los cuales "se podrían estar usando", pero ha apostillado que lo que se hace desde el cogobierno es "no alterar esos presupuestos en absoluto como si no pasara nada".

Con respecto al plan de choque contra el coronavirus, Ambrosio ha recordado que no incluyeron en el mismo a ningún grupo de la oposición, a excepción de Vox, cuya unión con PP y Cs ha calificado como "cortejo de Pimpinela".

"No sabemos qué ha pasado con el plan de choque y nos seguimos preguntando qué nivel de ejecución tiene y dónde se evalúa el impacto de las medidas", ha añadido la socialista.

Para Ambrosio, Bellido mantiene con su modelo de gestión un "modelo extendido entre los gobiernos de derechas" en los que, ha agregado, priman el "trile financiero", "la privatización de los servicios públicos" y "la falta de transparencia".

Con todo ello, la portavoz del Grupo Municipal Socialista ha pedido al alcalde que "salga de su despacho de Capitulares" y que "pise la ciudad y sus barrios" porque todavía "estamos a tiempo de rectificar, mientras las necesidades de la Córdoba de 2020 no están teniendo respuesta".