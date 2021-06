Un centenar de personas se concentran en Córdoba para protestar contra la subida "abusiva" de la luz

Al grito de "la energía eléctrica es un derecho", entre pancartas y señas de protesta, en el bulevar del Gran Capitán se han concentrado un centenar de personas para manifestarse contra la subida "abusiva" de la luz por parte del Gobierno de España.

La causante es la nueva tarifa eléctrica que el Gobierno central aplica a todos los hogares desde que comenzó el mes de junio y que divide el gasto del kilovatio en tres franjas horarias distintas. Por ello, son muchos los que consideran "desproporcionada" esta nueva factura, por lo que, en muchas lugares de España como Madrid, Barcelona, Málaga o Zaragoza entre muchas otras ciudades, además de la capital cordobesa, se han llevado a cabo manifestaciones para "exigir una tarifa justa" y pedir que se nacionalicen las eléctricas con el fin de evitar nuevas subidas del precio por cada kilovatio.

"Nos unimos contra el monopolio que tiene las empresas eléctricas en este país porque es injusto que nos vuelvan a subir la luz y que el Gobierno no haga nada", ha comentado Silvia Lopera, una de las manifestantes concentrada en Gran Capitán.

Entre el centenar de personas concentradas han sido varios los colectivos sociales que acudieron, pero sin representación, pues la concentración era "individual" de cada ciudadano, que son los principales afectados por estas nuevas tarifas."Estamos en contra de los monopolios y las multinacionales eléctricas porque ellos son quienes ponen las reglas del juego según sus intereses y aprietan al gobierno que siempre cede", ha indicado uno de los miembros de Recortes 0, Francisco José Muñoz, que además ha asegurado que "el 30% del monopolio de las eléctricas son de la multinacional estadounidense JP Morgan Chase y de la compañía alemana Deutsche Bank AG", que según este joven es una muestra del "control capitalista" al que los ciudadanos están sometidos.

Y es que, lamentablemente son muchos los afectados por esta nueva factura de la luz de la que aseguran que no alcanzan a pagar. Por ejemplo, Antonio Rubio, uno de los manifestantes, lleva varios meses sin poder pagar las facturas de la luz de su vivienda donde convive junto a su familia, según ha confesado. "He trabajado toda mi vida, pero que me quedé en paro hace un año y no me queda otra que elegir entre pagar la luz o dar de comer a mis hijos", ha lamentado el ciudadano.

De hecho, Antonio se ha mostrado más que insatisfecho por la "injusta" situación que le acarrea personalmente pese a que las eléctricas, en palabras de Antonio, siguen haciéndose millonarias. "Endesa ganó el año pasado 1.400 millones de euros limpios y Gas Natural 3.000 millones en un 2020", ha destacado el manifestante.

Marta Herruzo, del movimiento Andalucista, organización que busca defender el "idioma" andaluz, sujetaba su pancarta al grito de "la luz es una necesidad, no un capricho", mientras comentaba que gracias al movimiento de la ciudadanía, espera que "disminuya este monopolio existente y abusivo". Así, entre gritos y mensajes de culpabilidad al Gobierno de España y a las empresas eléctricas, parte de la ciudadanía se ha sumado a esta manifestación, que se ha celebrado en otras capitales de España, para "acabar por fin con esta estafa".