La protesta de los agricultores en Córdoba: "La PAC va a acabar con nuestro futuro y no lo podemos permitir"

La tractorada de los agricultores y ganaderos cordobeses este martes 6 de febrero, convocada a través de redes sociales y grupos de whatsapp -y sin el aval de las principales organizaciones agrarias- se han extendido este martes por varias carreteras de la provincia de Córdoba, complicando el tráfico en vías principales para desesperación de los conductores.

La protesta ha comenzado a primera hora de la mañana desde tres puntos de la provincia de Córdoba: Fuente Obejuna, Castro del Río y La Carlota para llegar hasta el recinto ferial de El Arenal, donde ha concluido la misma y donde se ha leído un manifiesto. Su llegada, además ha provocado cortes de tráfico en la avenida de Cádiz, la del Campo de la Verdad, también en la glorieta de Mercacórdoba y en la carretera de Castro.

El paso de los tractores ha causado también el corte del tráfico en carreteras como la N-432 en distintos puntos, tanto en la zona Norte como en la zona Sur de la provincia, y también que la circulación no fuese fluida durante buena parte de la mañana. No en vano, desde municipios como El Viso, Alcaracejos, Villanueva de Córdoba o Santa Eufemia han sido más de un centenar los tractores que han participado en la protesta, a los que hay que sumar que han salido de localidades de la Campiña.

Unos cortes en la misma vía, pero a la altura de Santa Cruz -a pocos kilómetros de la llegada a Córdoba capital- que también se han llevado a cabo por parte de los agricultores y ganaderos procedentes de municipios como La Carlota, Fernán Núñez o Castro del Río. Todos ellos, entre 600 y 700 -según la organización- han concluido la protesta con su llegada al recinto ferial de El Arenal, donde se ha leído un manifiesto con sus reivindicaciones.

Entre otras demandas, el sector primario reclama que se rebaje la carga burocrática y que haya "un compromiso de no reducir la rebaja de impuestos sobre el gasóleo agrícola por los altos precios que tenemos". La derogación de la ley de bienestar animal, el cumplimiento de la ley de precios, donde el agricultor no se vea obligado a trabajar a pérdidas o el cumplimiento del control fitosanitario de la normativa europea para todos los productos que entren de países extracomunitarios son otras de sus reivindicaciones.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, por su parte, han señalado a El Día que la tractorada no ha provocado "incidencias graves", si bien, han reconocido que la protesta ha causado "tráfico lento" en las citadas vías de la provincia al paso de los manifestantes.

Con esta protesta, agricultores y ganaderos han logrado colapsar con sus tractores las principales carreteras y vías de la provincia y también la entrada a la capital cordobesa para exigir precios justos para sus producciones, reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia que está asfixiando al medio rural.

En concreto, los agricultores de toda España han planteado protestas para este martes en diversos puntos del país, incluidas tractoradas, tras las movilizaciones impulsadas por el sector agrario en Francia, Alemania, Bélgica y Portugal.

En primera persona

Rocío Monsalves es agricultura y ganadera de caballos de pura raza española y tiene una de sus fincas de cultivo extensivo de secano en el término municipal de Santaella. Al igual que cientos y cientos de trabajadores del sector se ha sumado al paro de este martes para mostrar su rechazo a la actual política agraria.

"La Agenda 2030 nos tienen atosigados", ha señalado, al tiempo que ha alertado del "aumento de precio de los productos fitosanitarios, con los que nos tienen asfixiados". Rocío, además, ha destacado la importancia de que en esta convocatoria no haya habido "ni sindicatos, ni políticos: somos los agricultores los que estamos a pie de carretera y todos unidos".

Y es que, esta protesta no ha contado con el aval de las grandes organizaciones agrarias como Asaja, UPA o COAG, que se han desvinculado de las mismas. La agricultora y ganadora también ha lanzado una petición unánime del sector: las mejoras de las condiciones y que cese la competencia desleal con países que no forman parte de la Unión Europea. Además, ha insistido en la importancia del sector primario para toda la sociedad porque "es principal, sin él no habría nada y no comeríamos".

Desde Fernán Núñez, otro agricultor que ha participado en la protesta -pero que no ha querido desvelar su identidad- ha coincidido en los argumentos esgrimidos por Rocío y ha cargado contra la citada Agenda 2030, desde la que "nos ponen muchas trabas, no es que pidamos subvenciones, lo que queremos es ser poder competitivos".

Otra de sus críticas se ha centrado el uso de determinados productos fitosanitarios que "están prohibidos en España, pero que en otros países se aplican sin control". A esta ha sumado el aumento de los costes de producción en el campo, una tendencia que ha calificado de "insufrible" y también la del precio de los abonos nitrogenados, que "están disparados".

"Lo que queremos los agricultores es producir alimentos para dar de comer a l a población sin morir de hambre nosotros. Nuestro trabajo a día de hoy no es rentable", ha concluido.

Desde Aldea Quintana, entidad perteneciente a La Carlota desde el que ha salido un más que nutrido grupo de agricultores, también ha partido Juan, otro trabajador del sector que se ha subido a su tractor para protestar. Ante el éxito de la convocatoria y parado a la altura de El Álamo, Juan ha asegurado a este periódico que la tractorado ha sido finalmente "una locura". "Hemos salido por muchas cosas; nos han manipulado", ha aseverado.

A su juicio, la Política Agraria Común (PAC), "va a acabar con nuestro futuro y no lo podemos permitir". También ha querido explicar la razón, a su juicio, por la que se han encarecido los productos alimenticios en los últimos meses. "Los precios no suben por el propio agricultor, sino que son las políticas que se llevan a cabo las que provocan la subida", ha asegurado.

Al igual que gran parte de los agricultores consultados, otra de sus críticas se ha centrado en la entrada en vigor de la Agenda 2023, que "nos va a quitar la subvención del gasóleo agrícola, lo que hará que suban los precios". Juan ha avanzado que mantendrán las protestas "hasta donde haga falta; estamos arruinados".

Jesús Fernández también ha secundado el paro de la jornada y a primera hora de la mañana ha salido desde el municipio de El Viso. "Hay que movilizarse porque la situación en el campo no es lo más adecuada y esto no puede seguir así", ha afirmado.

Fernández también ha cargado contra la Agenda 2030 porque "nos está poniendo unas exigencias complicadas de cumplir". Poco antes de llegar a Villaharta, donde la tractorada ha obligado a cortar el tráfico de la N-432, ha reconocido que no esperaba que la convocatoria haya tenido tanto éxito, a tenor del número de tractores que se han visto en la carretera a lo largo de toda la jornada.

"Vamos todos de los mano y habrá que movilizarse más", ha subrayado y ha añadido que desde su pueblo de origen han salido una decena de tractores, mientras que por el camino se han ido sumando compañeros de Santa Eufemia, Alcaracejos y Dos Torres. "Somos más de cien", ha concluido.

Los motivos de las protestas

Entre los motivos de las protestas está la asfixia del campo por las medidas medioambientales interpuestas desde Bruselas, así como el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria o el mantenimiento de la rebaja de impuestos del gasóleo agrícola.

Este mismo martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que retirará la propuesta para una nueva ley de uso sostenible de pesticidas, cuya tramitación en su forma actual ha fracasado en el Parlamento y el Consejo, y prometió que involucrará más al sector agrícola en la redacción del próximo borrador.

La ley, que planteaba objetivos vinculantes a nivel nacional y de la UE para reducir en un 50 % el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos, así como el uso de los plaguicidas más peligrosos para 2030, había enfrentado el rechazo del "lobby" agroalimentario europeo por temores sobre su impacto en la seguridad alimentaria.

Ya la semana pasada, tras las fuertes protestas en Francia, se abrió el debate a modificar algunas de las medidas previstas en la PAC como los barbechos; también están en el foco del debate los acuerdos comerciales con bloques como el de Mercosur.