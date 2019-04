El instituto Medina Azahara impulsa un programa cultural en el marco del Erasmus+

El instituto Medina Azahara celebra esta semana un encuentro dentro del proyecto Let’s Meet in the Cultural and Spiritual Places financiado por el programa Erasmus+. Esta iniciativa, ideada por un centro de la ciudad de Trebisonda (Turquía), pretende unir centros educativos de ciudades que hayan sido importantes por ser foco cultural o espiritual a lo largo de la historia.

El objetivo es romper estereotipos y prejuicios culturales y religiosos a partir de la observación de la situación de las diversas etnias y culturas que han cohabitado en diferentes localidades europeas de relevancia histórica.

Así, alumnos han estudiado la cultura de cada una de las regiones participantes, las religiones que han convivido en las mismas y el reflejo en la sociedad actual de cada una de ellas. Han compartido cultura, danzas, gastronomía de cada país mientras han conocido la actuación de organizaciones que atienden a los refugiados e inmigrantes, como Amnistía Internacional.

Durante esta semana se unirán alumnos y profesores de los centros participantes en este proyecto de las ciudades de Arsin (Trebisonda-Turquía), Koropi (Atenas-Grecia), Airola (Nápoles-Italia) y Colle di Val d’Elsa (Siena-Italia), además del Medina Azahara. El programa de actividades pretende resaltar las diversas entidades e instituciones de la capital que exponen la importancia cultural de Córdoba en la historia.

Entre las actividades destacan una cllase sobre Historia de Córdoba en la Casa Árabe y el concierto del grupo Faluka, así como una visita a la Mezquita-Catedral o a los muesos de Bellas Artes y Arqueológico, además de varios recorridos por el casco histórico de Córdoba.

También recorrerán el Alcázar, el Palacio de Viana, la Biblioteca Viva de Al-Ándalus y el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, financiador del proyecto, según ha señalado el coordinador de este programa en Córdoba, el profesor Alberto Rubio.